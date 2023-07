Burkina Faso: Salon Synergie Sûreté, Sécurité et Défense - Le chef de l'Etat encourage les organisateurs

Le Président de la Transition, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a visité, le mercredi 5 juillet 2023, les stands du Salon international Synergie Sûreté, Sécurité et Défense (SYSDEF).

Pour le commissaire du Salon international Synergie Sûreté, Sécurité et Défense (SYSDEF), Hyacinthe Zouré, la visite du chef de l'Etat montre qu'il est proche de son peuple. Placée sur le thème : « Quelles contributions du secteur privé dans la sécurisation des Etats? », cette première édition réunit tous les corps militaires et paramilitaires ainsi que des acteurs du secteur privé qui proposent des outils et des services de sécurité et de défense. « Nous avons mis également en avant la jeunesse qui innove à travers l'organisation d'un hackathon autour des solutions de sécurité et de défense parce qu'on veut vraiment accompagner l'industrie de la sécurité et de la défense », a soutenu le commissaire du SYSDEF.

C'est le Directeur de cabinet du président de la Transition, le capitaine Martha Céleste Anderson Medah qui a procédé, le 4 juillet dernier, au lancement des activités du SYSDEF auxquelles participe une quinzaine de sociétés africaines, européennes et asiatiques.

Direction de la communication de la présidence du Faso