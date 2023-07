Burkina Faso: Radiodiffusion télévision du Burkina - Le nouveau DG, Galip Somé, installé

Le secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Fidèle Tamini, a installé, le mercredi 5 juillet 2023 à Ouagadougou, le nouveau directeur général de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB), Atéridar Galip Somé.

Dorénavant, le conseiller en sciences et techniques de l'information et de la communication, Atéridar Galip Somé, est le Directeur général (DG) de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB). Il a pris service au cours d'une cérémonie sobre présidée par le secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Fidèle Tamini, dans l'après-midi du mercredi 5 juillet 2023 à Ouagadougou. Ainsi, M. Somé remplace Rabankhi Abou-Bâkr Zida. De son avis, quand il venait en 2005 comme travailleur à la Radio rurale, il ne s'imaginait pas être aujourd'hui à ce niveau de responsabilité. C'est pourquoi, il a remercié le ministre en charge de la communication, Jean Emmanuel Ouédraogo et toutes les personnes qui ont cru en sa capacité à conduire le « navire RTB » en ce moment précis de l'histoire du Burkina.

« Cet appel à servir est une lourde responsabilité à laquelle aucun Burkinabè ne devrait se dérober dans ce contexte où chacun est invité à consentir le sacrifice qui sied pour permettre au Burkina Faso de vivre », a-t-il poursuivi. A cet effet, le nouveau DG de la RTB s'est engagé à faire en sorte que son média dans son ensemble soit au rendez-vous de la célébration de la victoire sur le terrorisme. Il a, de ce fait, invité tout le personnel à travailler pour restaurer les images peu enviables du pays des Hommes intègres présentées à la face du monde en montrant aux autres qu'il y a de belles choses qui s'y font. En outre, Galip Somé a indiqué que les siens et lui ont pour mission de travailler à renforcer la cohésion sociale et le mieux vivre-ensemble de toutes les populations du Burkina Faso. A ce sujet, le DG a déclaré qu'il faut un travail de fond sur le contenu des programmes radiophoniques et télévisuels afin de répondre aux aspirations des concitoyens.

En final, au regard des missions de son institution, le DG rentré a demandé l'engagement ferme et l'abnégation au travail de tous les agents. Quant au secrétaire général du ministère de la Communication, il a félicité le DG Somé pour sa nomination et souhaité plein succès pour les missions qui lui sont assignées. Le DG de la RTB sorti, Rabankhi Abou-Bâkr Zida, pour sa part, a fait un succint bilan de son mandat. Il a aussi remercié les agents de la RTB pour leur accompagnement durant sa fonction . Par ailleurs, il les a appelés à soutenir son successeur pour le bien-être des Burkinabè.