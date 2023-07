Madagascar: Programme « RINDRA » - Renforcer la gouvernance à Madagascar : Pour l'autonomie financière des collectivités territoriales

Le programme RINDRA sera mis en oeuvre dans onze communes de la région Menabe.

Après Analanjirofo, Atsinanana et Analamanga, c'est au tour de Menabe de bénéficier du programme RINDRA : Renforcer la gouvernance à Madagascar. C'est à travers des ateliers d'information, organisés respectivement les 20 et 21 juin à Miandrivazo et Mahabo, que les maires issus des onze communes, avec leurs collaborateurs, les directeurs régionaux de différentes institutions ainsi que les responsables auprès du ministère de la Justice à Morondava ont pu apprendre tous les aspects de ce programme, notamment ses enjeux, ses objectifs, les résultats attendus ainsi que ses démarches et approches.

Sur les 16 communes du district de Miandrivazo, seules Dabolava, Ambatolahy, Andranomainty, Miandrivazo , Ankotrofotsy et Isalo sont, pour le moment, les bénéficiaires de ce programme, financé par l'Agence Américaine pour le développement (USAID) et mis en oeuvre par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Quatre communes du district de Mahabo (Bezezika, Ankilizato, Malaimbandy, Ampanihy), et la commune de Marofandilia, du district de Morondava se sont ajoutées aux autres communes déjà appuyées par le Programme RINDRA. Trois valeurs ont été mises en avant par les participants pour arriver à une autonomie des CTDs : responsabilité, solidarité entre communes et services, continuité du service public, diversification des recettes des collectivités, redevabilité des élus.

%

Rentabilité

Grâce aux ressources dont disposent les communes du district de Miandrivazo, leurs caisses ne devraient aucunement rencontrer de difficultés. Il est important de rappeler que la contrée de Miandrivazo est productive avec 9 000 tonnes d'arachides et 179 000 tonnes de maïs chaque année, sans oublier les 135 000 tonnes de poissons si l'on ne cite que cela.

D'ailleurs, un atelier d'échanges sur la fiscalité a été organisé à Miandrivazo par le Programme RINDRA sur les lieux avec la collaboration de la Direction régionale de l'Impôt, la Direction Générale du Commerce, la région Menabe, la Direction Régionale de l'Aménagement du territoire et du Service foncier, le chef de district. C'était donc l'occasion pour les nouvelles communes du district de Miandrivazo de discuter de l'avancement des recouvrements fiscaux avec les défis, les bonnes pratiques et les pistes de solutions avec les Services Techniques Décentralisés (STD).

L'USAID et le PNUD vont appuyer les différentes communes, entre autres, à travers des renforcements de capacités des agents locaux, des appuis à la chaîne fiscale (sensibilisation, avis d'imposition, recensement fiscal...), des stratégies et plans de mobilisation de ressources propres et un soutien à l'intercommunalité pour accélérer la mise en oeuvre des Objectifs de développement durable. Tout en rappelant que les activités du projet se réfèrent aux convictions d'une bonne gouvernance locale quand les institutions gouvernementales sont redevables aux citoyens qu'ils servent et que les fonctionnaires bien formés, compétents et engagés sont indispensables à l'autonomie administrative et financière.