Madagascar: Entreprise - Le Syndicat des Industries de Madagascar, avec l'appui du Programme des Nations-Unies pour le Développement, se dote d'un Centre de Gestion Agréé et continue les efforts pour appuyer les petites et moyennes entreprises (PME)

Une bonne initiative pour le développement des PME quand on sait que le CGA est une structure créée pour leur fournir un soutien dans le domaine de la gestion et de la comptabilité. Sa principale mission est d'accompagner les entrepreneurs dans la gestion de leur entreprise en leur offrant des services de conseil.

Conseils

Le CGA se fixe, ainsi, entre autres objectifs, d'accompagner les entreprises dans leur gestion ; d'optimiser leur performance financière ; d'accroître leur accès aux crédits ; de favoriser la conformité légale ; de fournir des formations et des ressources ; de représenter les intérêts des entreprises membres auprès des autorités. Il s'agit en somme, de soutenir la croissance et le succès des entreprises adhérentes. L'adhésion à un CGA présente, en tout cas, plusieurs avantages. L'entreprise adhérente bénéficie, en premier lieu, d'un accès aux conseillers des experts en gestion expérimentés. Ces professionnels peuvent fournir des conseils personnalisés et des solutions adaptées aux défis spécifiques de l'entreprise. Ils apportent leur expertise dans divers domaines tels que la gestion financière, la gestion des ressources humaines, la planification stratégique, la comptabilité, etc. L'entreprise peut ainsi bénéficier de conseils avisés pour améliorer ses performances et sa rentabilité.

Renforcement de capacité

%

Le CGA offre également des services d'assistance comptable aux membres. Cela peut comprendre la vérification des comptes, la tenue des registres comptables, la préparation des états financiers, la gestion des obligations fiscales, la préparation des déclarations fiscales, etc. Les membres peuvent ainsi bénéficier d'un soutien professionnel pour s'assurer que leur comptabilité est précise, complète et conforme aux réglementations en vigueur. Le CGA peut également faire office de structure de renforcement de capacités des entreprises. Il propose, à cet effet, des programmes de formation, adaptés aux besoins des entrepreneurs. Ces formations permettent de renforcer les compétences en gestion, en comptabilité et dans d'autres domaines clés liés à l'entreprise comme la finance, les ressources humaines, le marketing et les ventes, la production et la logistique, le droit des entreprises, l'innovation et le développement, le leadership. Permettant ainsi aux entrepreneurs d'acquérir de nouvelles connaissances, de se tenir informés des dernières tendances et réglementations, et d'améliorer leur capacité à gérer efficacement leur entreprise.

Réseau professionnel

L'adhésion à un CGA offre également aux entrepreneurs la possibilité de rejoindre un réseau professionnel dynamique. Ils peuvent ainsi établir des contacts avec d'autres entrepreneurs, partager des expériences, échanger des idées et trouver des partenaires potentiels pour des collaborations commerciales, voire des investisseurs. Ce réseau favorise les échanges et permet aux entrepreneurs de bénéficier de l'expérience et des connaissances des autres membres du CGA ; lequel met à disposition de ses membres des outils, des ressources et des modèles de documents pratiques pour faciliter la gestion quotidienne de leur entreprise. Cela peut inclure des logiciels de comptabilité, des modèles de contrats, des guides de bonnes pratiques, des fiches techniques, etc. Ces ressources permettent aux entrepreneurs de gagner du temps, de réduire les erreurs et de se concentrer sur des aspects essentiels de leur activité. Le CGA fournit, par ailleurs, une assistance dans les tâches administratives et fiscales. Les entrepreneurs sont ainsi encouragés à se conformer aux obligations légales, à préparer les déclarations fiscales, à gérer les obligations sociales, à tenir des registres comptables. Cette assistance permet de réduire les risques d'erreurs et de non-conformité, et de soulager les entrepreneurs des tâches administratives complexes.