Tunisie: Festival international de Hammamet 2023 - En équilibre !

Une nouvelle édition qui respecte les fondements d'un festival vieux de 57 ans et suit la même orientation choisie depuis sa création; un festival éclectique, artistique, ouvert sur des genres divers d'ici et d'ailleurs et aux différentes expressions artistiques. Un festival qui s'adresse, également, à un public divers, de nationalités et de générations différentes.

La direction de la 57e édition du festival international de Hammamet a entrepris une démarche stratégique qui donne à réfléchir et probablement à envisager pour d'autres festivals. Le dévoilement de la programmation, qui s'est fait il y a une dizaine de jours, a donné l'occasion au public de découvrir et d'envisager son programme pour cet été, acheter ses billets en avance et lui réserver un budget. Pour la presse et les médias, ce temps accordé à la découverte de la programmation a, à notre avis, servi pour une documentation sur les spectacles et artistes et leurs nouveautés afin d'apprécier positivement ou critiquer une programmation qui a ses points forts, ses contraintes et un équilibre fragile à faire valoir. Et c'est lors d'une rencontre de presse qui a eu lieu mardi soir au Centre culturel international de Hammamet que les médias ont été conviés à un échange avec le comité directeur de cette session. Hamdi Makhlouf, directeur artistique, a souligné que le travail a été fait pour aboutir à une programmation construite sur la diversité de la matière artistique proposée. « Nous avons reçu 300 dossiers entre créations théâtrales, musicales et arts chorégraphiques. L'offre était intéressante et nous avons présélectionné plus d'une quarantaine de spectacles susceptibles de faire partie de la programmation. Le choix final était difficile, surtout parmi des spectacles qui se valaient au niveau créativité et originalité. C'est là où le critère financier intervient et devient déterminant dans la programmation », explique-t-il.

%

Il a déclaré également que cette édition respecte les fondements d'un festival vieux de 57 ans et suit la même orientation choisie depuis sa création ; un festival éclectique, artistique ouvert à des genres divers d'ici et d'ailleurs et aux différentes expressions artistiques. Un festival qui s'adresse, également, à un public divers, de nationalités et de générations différentes. « La vision du festival international de Hammamet est claire et précise avec ses axes essentiels : danse, théâtre et musique, ce que nous avons continué à respecter aussi cette année », ajoute-t-il

Les enjeux des débuts ne sont plus à l'ordre du jour et une programmation d'un festival qui doit respecter son ADN et ses engagements artistiques n'est plus une chose facile. La crise de notre pays, les cachets des artistes qui atteignent des sommes faramineuses et l'exigence des publics aussi divers que multiples mettent chaque direction d'un festival face à des obligations. « Nous avons aussi comme défi de mettre en place une programmation qui réponde aux attentes du public avec ses différents goûts et styles de musique en respectant la spécificité du festival installé dans une ville hautement touristique avec un public étranger, en prenant en considération, dans un espace de plein air qui ne peut pas recevoir toutes les formes des spectacles, parfois techniquement non adaptées, et assurer un équilibre financier qui ne nous laisse pas dans le confort souhaité ». Et comme le dit clairement Hamdi Makhlouf, tout festival est basé sur l'équilibre. Nous dirons même plusieurs équilibres à la fois. Entre artistes tunisiens et étrangers, entre l'occidental et l'oriental, entre le classique et les nouveautés. A Hammamet, cet été, les soirées s'annoncent chaudes, avec des spectacles grand format et d'autres plus calmes, plus sereins. Encore une fois, le festival international de Hammamet est aussi un lieu qui permet des découvertes qui valent bien le déplacement.