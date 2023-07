Tunisie: Bientôt à Megrine - Installation de 20 machines de broyage de plastique

Quelque 20 machines «b:bot» de broyage des bouteilles en plastique seront installées dans différents établissements publics et privés à Megrine, avant septembre 2023, ont annoncé mardi, des responsables de l'entreprise fabricante «Green Big», lors d'une rencontre de démonstration à Tunis. Les machines «b:bot» permettent de transformer les bouteilles en plastique transparent ou coloré en paillettes, en vue de les intégrer dans le processus de recyclage du plastique, a précisé le P.-d.g. de la société, Benoît Paget.

Leur installation à Megrine sera accompagnée par un système d'incitation qui permet au collecteur d'avoir des points/gain en dinars cumulables sur une carte fid, imprimables sur un ticket et ou transformables en don. En effet «les bouteilles transformées en paillettes sont mieux valorisées à la tonne comparée à une bouteille qui sort d'un centre de tri», selon Green Big. Il s'agit d'un système de récompense qui s'intègre dans la démarche pédagogique adoptée par l'entreprise, a indiqué Paget, affirmant que ce système diffère de celui de la consigne (en vigueur notamment en Allemagne) qui consiste à payer une caution sur l'emballage et dont la mise en oeuvre nécessite des performances plus importantes notamment en matière de collecte, de déploiement et de contrepartie payée au consommateur en retour.

Dans les écoles et les magasins

%

Il s'agit de la première opération d'exportation réalisée par l'entreprise créée en 2017, a affirmé Paget, notant que la Tunisie a été choisie notamment en raison de sa consommation en bouteille plastique. En effet, le pays occupe la 4e position dans le monde en matière de consommation de l'eau en bouteilles avec 2700 milliards de litres consommés en 2020. La machine «B:bot» dont la vitesse atteint 30 déchets par mn, occupe une surface de moins d'un mètre carré (0,88 m2) et possède 5 bacs de stockage, dont 4 pour les paillettes incolores et 1 pour les paillettes de couleur. Sa consommation d'électricité s'élève à 2,74 kW/j en mode veille et à 4,86 kW/j en mode activé.

Elle est dotée de plusieurs capteurs permettant de distinguer notamment la matière de l'emballage et de collecter des données. Elle est également connectée à une plateforme en France qui permet sa gestion. Green Big sera accompagnée dans son projet en Tunisie, par la société tunisienne «Lemonplast Recycling», qui se chargera de collecter les paillettes de plastique et de les intégrer dans son processus de recyclage. Lemonplast Recycling possède deux usines à Megrine et à la zone industrielle Jebal Ouest, selon son P.-d.g. Youssef Sellami.

Les machines de b:bot seront installées dans des écoles et collèges à Megrine ainsi que dans les magasins de plusieurs enseignes de la grande distribution de cette banlieue sud de la capitale, ainsi que dans 2 ou 3 centres sportifs gérés par la municipalité de Megrine, a fait remarquer Safouane Fessi, ancien maire de Megrine qui assistait à la rencontre de démonstration. Il a rappelé que la convention relative à ce projet a été signée en 2019 (avant la dissolution des conseills municipaux), précisant que la municipalité de Megrine a été choisie par Business France, pour servir de terrain à ce projet. Le rencontre a été une occasion pour présenter le Fonds français d'études et d'aide au secteur privé (Fasep) et de la ligne de crédit française mise à la disposition des petites et moyennes entreprises tunisiennes. Cette ligne, dotée de 30 millions d'euros, permet l'acquisition des biens et services fabriqués en France moyennant un taux d'intérêt de 2,5% par an au maximum.