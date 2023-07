Madagascar: MMA - Stage - Les frères Randrianasolo dans nos murs

Les quatre frères Randrianasolo, combattants professionnels en Europe vont diriger un stage de Mixte Martial Art (MMA) demain au dojo de l'ESCA Antanimena. Les portes seront ouvertes à tous les passionnés de sport de combat.

Une grande opportunité à saisir. Quatre expatriés malgaches dont les frères Randrianasolo sont de passage au pays. Ils sont invités, par le club de Judo et le BJJ ESCA, à diriger un stage de MMA pour les combattants malgaches. Lova Randrianasolo, le champion du monde de Kempo submission et ses trois frères, à savoir, Nicolas Randrianasolo, vice-champion du monde K1 ; Anthony Randrianasolo, champion de France de Grappling Fight et Cédric Randrianasolo nous donnent rendez-vous demain à 17 heures au Dojo ESCA Antanimena. La séance sera gratuite bien que les places soient très limitées. « Ce stage est le fruit d'une étroite collaboration entre le club et les quatre combattants professionnels. L'objectif c'est de raviver les passionnés malgaches à travers le partage d'expériences, mais également de réhausser leur niveau technique », a fait savoir Ianjasolofo Hasimbola, instructeur du club.

A son palmarès, Lova Randrianasolo est également vice-champion du monde et vice-champion d'Europe de jiu-jitsu brésilien. Il est membre de l'équipe de France de MMA. Nicolas Randrianasolo, pour sa part, est médaillé de bronze au championnat du monde Full kenpo, médaillé de bronze au championnat du monde WKA, vice champion de France et d'Occitanie en Kick-boxing et full contact. Il fait partie des combattants de l'équipe française de kenpo. Quant à Cédric Randrianasolo, il est champion d'Europe de jiu-jitsu brésilien, deux fois champion Naga et champion de France de Grappling Fight. Ce stage verra également la participation de deux combattants locaux qui ont brillé à l'échelle internationale. Il s'agit de Tsinjo Finiavana Rakotomaria, alias Gou, multiple champion de Madagascar en MMA, médaillé de bronze au Gamma monde 2019, champion de l'open Africa Grappling 2022, et de Tojo Heriniriana « No Love », multiple champion national en MMA et GAMMA, qui a suivi un stage de haut niveau en Chine.

%

BJJ ESCA et esprit Sacré-Coeur

Depuis sa création, le club de Judo et BJJ ESCA a pour objectif d'enseigner ces deux disciplines martiales à toutes les personnes susceptibles de s'y intéresser, sans distinction d'âge, de genre, ni d'origine sociale. Si le judo se concentre sur la projection de son adversaire, le jiu-jitsu brésilien se focalise sur son amené au sol dans le but de le soumettre avec des techniques contrôlées. « Bien que le club enseigne des disciplines martiales souvent jugées, à tort, comme dangereuses par les non-connaisseurs, les entraînements et les activités extra-sportives gravitent toujours autour de l'esprit du Sacré-Coeur. Cohésion, unité, fraternité, respect mutuel sont les principales valeurs véhiculées par le club », a noté l'instructeur. Certes, former des champions reste l'ambition principale du BJJ ESCA, mais à travers les cours qu'ils dispensent, les instructeurs préparent également les jeunes et les adultes à devenir des personnes responsables et engagées dans leurs communautés.

« Au sein du JJB ESCA, nous invitons fortement les parents des membres mineurs à s'impliquer dans la vie associative du club. Nous avons hérité des valeurs éducatives et familiales de nos deux présidents d'honneur : le frère directeur de l'École Sacré-Coeur Antanimena, représenté par le Frère Omar Andriambahoaka et Maître Nirina Ramanandraibe, ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Pour les personnes qui souhaitent rejoindre le club, sachez que c'est avec bienveillance et savoir-faire que l'équipe d'instructeurs enseigne aux membres, les bases et les fondamentaux du jiu-jitsu brésilien», a-t-il conclu. Le club collabore également avec un expert international de grade ceinture noire, en la personne de Maître Séraphin Ramiandraza, un Malgache établi, depuis quelques années maintenant, au Kenya.