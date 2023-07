Madagascar: Football - Coupe de Madagascar - Deux clubs d'Analamanga et d'Analanjirofo en huitièmes

Les huitièmes de finale du Telma Coupe de Madagascar se dérouleront dans quatre villes, notamment à Antananarivo, Mahajanga, Antsirabe et Toamasina, le 16 juillet prochain. Il ne reste plus que six équipes sur les 93 issues des 19 ligues inscrites pour la course pour ce tournoi national. FC Mahavatsy et Kakambary représenteront la ligue d'Analanjirofo, tandis que l'EFCA Mi20 FC et FC Rouge seront les porte-fanions d'Analamanga. Le club ASJM de l'Androy et AS Comato de l'Atsimo Andrefana ont également validé leur ticket pour les huitièmes. Ces six formations ont pu résister aux grosses pointures lors des seizièmes et affronteront encore les clubs de la Pro League à la prochaine étape.

Heriniaina Samson

Calendrier de la huitième de finale :

Antananarivo :

CFFA (OPL) - EFCA Mi20 FC (Analamanga)

Ajesaia (OPL) - Dato FC (OPL)

Elgeco Plus (OPL) - FC Mahavatsy (Analanjirofo)

Mama FC (OPL) - AS Comato (Atsimo Andrefana)

Mahanjanga :

Tsaramandroso Formation (OPL) - Asa Nosy-Be (OPL)

Fosa Juniors (OPL) - FC Rouge (Analamanga)

Toamasina :

AS Fanalamanga (OPL) - Kakambary (Analanjirofo)

Antsirabe : Disciples FC (OPL) - ASJM (Androy).