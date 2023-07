Congo-Kinshasa: Algé'Rire 5 - Nick Mukoko et Dolino à l'affiche à la soirée Afro'Comedy

Originaires de la République démocratique du Congo (RDC), Nick Mukoko et Dolino devraient assurer le show à partir de 20h30 parmi les cinq annoncés, le 14 juillet, sur la scène du Palais de la culture « Moufdi Zakaria » qui accueillera six grands rendez-vous du rire en quatre jours .

L'« Afro'Comedy », nuit exceptionnelle du 14 juillet, accueillera de beaux fleurons de la diaspora africaine à l'instar de Nick Mukoko et Dolino, né Dolviran Mpassi Mpandzou. Le premier est un stand-uppeur français révélé par le Jamel Comedy Club de 2014 à 2017 après avoir eu une grande carrière de danseur. Par ailleurs, il est maintenant plus reconnu en RDC après avoir campé le rôle du méchant Yavan comme adversaire de Dadju dans le long métrage Ima.

Quant à Dolino, c'est un humoriste réputé de la scène québécoise qui a grandi à Cuba et s'est installé à Montréal à l'âge de 15 ans. Outre les fiertés d'origine congolaise, il y aura Sacko Camara, un Français d'origine ivoirienne et son compatriote Kader Bueno, originaire de Tunisie, ainsi que la Guadeloupéenne Sarah Linda. L'« Afro'Comedy » aura pour maître de cérémonie Redouane BH dont la prestation est annoncée déjà à l'ouverture.

En outre, Dolino et Kader Bueno sont déjà à l'affiche à la soirée de lancement du cinquième Algé'Rire. Ils seront de la partie au Gala international « World Comedy » que présentera Foudil Kaibou, le 12 juillet; à partir de 20h30. Ainsi, les deux humoristes venus de France et de Québec partageront la scène avec AZ, Sofia Belabbes, Ilyes Mela, Ayoub Marceau, Dolino, Kader Bueno, Eklips, Houria les yeux verts, John Sulo, Farid Chamekh, Redouane BH et Umut Koker. Le festival prévoit de marquer son ouverture par un hommage à cinquante comédiens qui ont fait le prestige de l'humour algérien des années 1960 à ce jour, à l'instar notamment de Rouiched, Nouria, l'inspecteur Tahar, Sid Ali Fernandez et Touri.

Le 13 juillet, carte blanche à Abdelkader Secteur. En exclusivité, le public assistera au nouveau spectacle one man show du célèbre humoriste algérien offert sur la scène de 20h30 à 22h00.

Six grands rendez-vous sur quatre jours

Une programmation encore plus originale est annoncée le 14 juillet. Elle débutera plus tôt, articulée autour de trois différents moments, à savoir le « 100% Dezed » prévu à 16h00, s'ensuivra à 18h00 « The English Show» et cerise sur le gâteau, l'« Afro'Comedy » annoncé au début. Le « 100% Dezed », animé par Moustazou, accueillera tour à tour Krimo Derradji, Zoubir Belhor, Yamna, Mouaadh Bennacer, Walid Seddiki, Sid Ahmed Belahcene, Samy Gougam et Adem Kassouri.

Quant à « The English Show», réservée à l'humour à l'anglaise, une première dans les pays du Maghreb, reçoit des humoristes de grande renommée d'expression anglaise dont l'Algérien Mehdi Walker, Tarik Comedy, les Britanniques Ollie Horn, Darius Davies, artiste régulier des grands clubs de comédie britanniques, et l'Américain Joel Bryant.

Le15 juillet à partir de 20h30, honneur à Houria les yeux verts qui fera la clôture du festival Algé'Rire avec son spectacle Enfin moi. La Franco-Algérienne le présentera au Palais de la culture « Moufdi Zakaria » en exclusivité et pour la première fois en Algérie.

La programmation générale qui prévoit six grands rendez-vous sur quatre jours, du 12 au 15 juillet, annonce le début des spectacles tous les jours à 20h30, à l'exception du 14 juillet. Tarik Ouhadj, Racim Mahboub, de l'Agence Broshing Events, et Adlane Messelem ont choisi de porter le rayonnement du festival « Au coeur de l'Afrique, au coeur de la méditerranée et au coeur de l'Algérie et dans les coeurs » avec plus d'une trentaine d'artistes.

Signalons qu'hormis ceux d'Algérie, y prennent part aussi ceux venus du Sénégal, du Congo, de Tunisie, de Côte d'ivoire, de France, de Turquie, de Grande Bretagne, du Canada et des Etats-Unis. Ils seront tous réunis au Palais de la culture de sorte à offrir aux Algériens le meilleur du stand- up du monde.

Pour cette cinquième édition qui marque son retour sur la sphère culturelle, Algé'Rire a concocté une programmation assez diversifiée. Ainsi, en dehors des stand-up, il est prévu un show de danse, un show de magie et un intermède musical. L'on a tout spécialement pensé aux familles, question de faire profiter les ménages de la belle ambiance. Il a été aménagé un Kids Corner « Coin des enfants ». Cet espace dédié aux plus petits comprendra plusieurs « animations et ateliers ludiques (ateliers récréatifs, spectacles de marionnettes, clowns, jeux...) ».