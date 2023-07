Congo-Brazzaville: Commémoration - Le Venezuela célèbre son indépendance sous le signe 'Libre pour toujours'

La République bolivarienne du Venezuela a célébré, le 5 juillet, le 202e anniversaire de la bataille Carabobo et de l'indépendance. A Brazzaville, l'événement a été marqué par la projection d'un film à la Maison russe par l'ambassadeur de ce pays auprès de la République du Congo, Anibal José Marquez Munoz.

La bataille "Carabobo" a permis au Venezuela de mettre hors de sa terre le colonialisme espagnol après 300 ans de domination et d'esclavage, a expliqué le diplomate vénézuélien. C'est le général Simon Bolivar, qui a conduit le peuple paysan vénézuélien à une entreprise libératrice pour apporter l'indépendance et la souveraineté à son pays et ensuite à toute l'Amérique latine.

Anibal José Marquez Munoz a profité de l'occasion pour féliciter le geste fait par la jeunesse congolaise d'accompagner la célébration du peuple vénézuélien avec la projection du film "Carabobo chemin de la liberté" dirigé par un grand directeur vénézuélien, Luis Albert Colamat. Ce film, a-t-il dit, est tourné dans le cadre des 202 ans de la bataille de "Carabobo" et a connu la participation des grands acteurs et artistes, ainsi que d'un personnage qui représente la participation du peuple africain à la lutte de l'indépendance du Venezuela.

Il y a eu également la participation de Camila Curtis, petite fille de l'ambassadeur du Venezuela au Congo, qui joue le rôle dans le documentaire ; rôle de la participation active de la femme vénézuélienne dans la lutte pour l'indépendance. Et non pas seulement la lutte pour l'indépendance, mais aussi la lutte que continue à livrer le peuple vénézuélien.

« Nous exprimons, au nom de notre peuple et de notre gouvernement, nos remerciements de tout coeur à la jeunesse congolaise qui a décidé ce jour de nous accompagner et fêter avec nous les 202 ans de liberté et d'indépendance. Nous célébrons notre indépendance sous le signe "Libre pour toujours"», a déclaré l'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela, Anibal José Marquez Munoz.