Congo-Brazzaville: Justice - Dix magistrats installés dans leurs fonctions

L'audience solennelle d'installation des magistrats au tribunal de Brazzaville a été présidée, le 4 juillet, par le président dudit tribunal, Louis Bobongo, assisté du procureur près la Cour, Prince Arnie Matoko.

Le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, Denis Sassou N'Guesso, a signé les décrets 2023-133 du 5 mai 2023 portant nomination des magistrats dans les tribunaux de grande instance, administratifs, d'instance, du travail et du commerce, et 134 du 5 mai 2023 portant nomination au sein des juridictions d'instance des magistrats en complément d'effectifs.

S'agissant du Siège, ont été installés dans leurs fonctions huit magistrats dont sept hommes et une femme. Il s'agit de Bienvenu Mouamba Makayi, Bénédicte Mouaya Pori, Semarg Marphin Ngakosso, Magrel Junior Nkaya, Destin Precht Nkolo Schebassa, Mignon Juge Pembele Tiba, Gervais Nimi Pingana, Amegas Sebilo. Quant au Parquet, ils sont deux à être installés, à savoir Bonheur Mpan Akabakou et François Ulrich Kila Nkodia.

A l'issue de la cérémonie, le juge Destin Precht Nkolo Schebassa, nouvellement installé au sein du tribunal administratif de Brazzaville, précisément au Siège, a dit sa satisfaction. « C'est un honneur pour nous de vivre cette formalité administrative qui est l'installation, l'audience solennelle comme le prescrit la loi dans son article 7, notamment du statut des magistrats.

C'est une immense joie de savoir que nous allons poursuivre une mission que nos aînés accomplissent, celle des règlements des litiges entre l'administration et ses membres de même que les particuliers. C'est une grande joie d'assumer mes responsabilités et de servir mon pays dans le domaine de la justice et rendre encore l'État de droit plus effectif », a-t-il déclaré.

Parlant des missions qui sont les leurs, le juge Destin Precht Nkolo Schebassa a dit qu'elles sont claires. Il s'agit du règlement des litiges. Le juge n'a que la conscience et la loi devant lui. Il y a l'éthique et la déontologie qui sont des règles d'or du métier. Pour cela, il doit soigner son être et son paraître, avant de jurer qu'il ne pense pas verser dans des pratiques malsaines ou véreuses. Car ce n'est pas l'objectif poursuivi par le juge.

Notons que tous ces magistrats qui relèvent dorénavant de la Cour d'appel de Brazzaville ont été admis au concours de l'École normale d'administration et de la magistrature du Cameroun, où ils ont suivi une formation spéciale de 2017 à 2020. Au sortir de là, ils ont passé des stages pratiques avant que le président de la République ne les nomme au Conseil supérieur de la magistrature comme le prévoit la loi.