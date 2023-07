Congo-Brazzaville: Rolline Christia Packa-Banthou - « Les entrepreneurs congolais sont individualistes »

Du 29 juin au 2 juillet s'est tenue l'Exposition économique et commerciale Chine-Afrique, à Changsha, capitale de la province de Hunan, en Chine. Le rendez-vous regroupait des créateurs et entrepreneurs de différents coins du continent afin de promouvoir leur ingéniosité et surtout d'encourager des partenariats entre participants. Sur place, précisément au pavillon Congo, nous avons rencontré Rolline Christia Packa-Banthou, jeune entrepreneure congolaise, basée en Chine, qui se donnait à coeur joie d'écouler ses produits, tout en contant le Congo aux différents visiteurs. Entretien.

Les Dépêches de Brazzaville (L.D.B.) : Pouvez-vous présenter à nos chers lecteurs ?

Rolline-Christia Packa-Banthou (R-C.P.B.) : Je suis Rolline-Christia, jeune entrepreneure congolaise résidant en Chine. Je suis créatrice de la marque « AfroQueen'Secret » qui concocte des produits capillaires faits à la main dont les ingrédients sont 100% naturels et sans conservateur. Je suis également à l'origine de la marque « Les secrets de l'impératrice Tiiyah » dont le but principal est d'aider les femmes à soigner, entretenir puis embellir leurs parties intimes, à base des produits naturels uniquement tels que des plantes, des huiles, des racines. En outre, je suis la présidente fondatrice de la Sororité des femmes francophones, une association qui soutien et encourage les jeunes femmes francophones à entreprendre avec des petits budgets.

L.D.B. : Depuis combien de temps résidez-vous en Chine?

R-C.P.B. : Je réside en Chine depuis six ans déjà.

L.D.B. : Qu'est-ce qui justifie votre présence à l'exposition économique et commerciale sino-africaine? Et qu'avez-vous présenté pour la circonstance ?

R-C.P.B. : Le président de la communauté congolaise de la ville de Changsha, M. Grâce Boukete, a été contacté par des Chinois qui ne sont autres que les organisateurs de l'événement, lui demandant d'inviter des entrepreneurs congolais afin d'occuper le pavillon du Congo lors de l'exposition, vu que l'espace était toujours vide jusqu'au 18 juin. C'est donc lui qui m'a invitée à m'y rendre pour exposer mes articles. Les produits que j'ai présentés sont naturels et africains, vu que je n'ai pas de produits typiquement congolais.

On compte le beurre de karité qui résout les problèmes de peau tels que les rides, les vergetures, les talons cassés, l'eczema et tant d'autres. L'huile de camélia qui est une excellente huile hydratante, riche en oméga 3, 6 et 9, riche en vitamines E et en acides gras saturés. C'est une huile légère, affermissante et adéquate pour les soins de la peau. Il y avait également le traitement intime « Kitty secret oil » qui est une huile spéciale contre les odeurs, les boutons après rasage et detox des parties intimes de la femme.

L.D.B. : Était-ce votre première participation et que pensez-vous du rendez-vous ?

R-C.P.B. : A Changsha, effectivement, c'était ma première fois, mais à Guangzhou, j'ai également pris part à la Foire internationale qui s'est tenue du 2 au 4 juin dernier. Le rendez-vous était intéressant et enrichissant. J'y ai fait de nouvelles rencontres telles que de nouveaux clients, des potentiels partenaires d'affaires qui veulent acheter mes produits en gros pour revendre et aussi j'ai pu échanger avec des autorités de certains pays d'Afrique qui m'ont encouragée.

L.D.B. : Avez-vous été satisfaite de votre participation ? Énumérez quelques avantages tirés du rendez-vous.

R-C.P.B. : Oui, j'ai grandement été satisfaite. Le stock des pots de beurre de karité a été épuisé ainsi que les huiles. Les avantages que j'en tire, premièrement, j'ai été interviewée par la chaîne CGTN TV français. CGTN est une grande antenne chinoise, avec plusieurs chaînes dans différentes langues (Français, anglais, arabe, chinois, etc.). Donc, je suis passée à la télé et l'interview a été postée sur leurs réseaux sociaux dont Facebook avec 120 millions d'abonnés. Cette visibilité m'est profitable.

Secondo, j'ai été nommée directrice du pavillon de la République du Congo au sein de l'espace d'exposition permanente et nous avons signé le contrat lors de la cérémonie officielle de coopération. Je suis donc chargée de trouver des entrepreneurs congolais qui seraient intéressés à importer leurs produits, les enregistrer puis les aider à exposer leurs produits. Les responsables de l'espace se chargent de la promotion des produits en faisant la publicité sur les réseaux sociaux et d'autres canaux chinois.

L.D.B. : Un mot de votre vie d'entrepreneure congolaise en Chine...

R-C.P.B. : L'entrepreneuriat n'est pas facile, certes, mais ce qui est déplorable au sein de la communauté congolaise, c'est le fait que les entrepreneurs sont effacés ou individualistes. Il y a beaucoup d'opportunités en Chine mais souvent les informations ne sont pas à la portée de tous. J'aurai également souhaité que les autorités congolaises qui étaient présentes sur les lieux lors de l'événement visitent le pavillon afin de voir comment remplir l'espace avec différents articles qui pourraient y être exportés par des entrepreneurs congolais.