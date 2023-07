Madagascar: Accès aux soins et services de santé - 5 districts du Sud-Est, soit 19 144 km2 cartographiés

Connaître la géographie des zones d'intervention, la distribution précise de la population et leur accès géographique aux soins, des conditions permettant un meilleurs impact des projets et programmes communautaires ainsi que les interventions « dernier kilomètre » dans un pays comme Madagascar.

« Modéliser l'accessibilité géographique au niveau local et obtenir des estimations précises d'accessibilité géographique aux soins pour chaque ménage dans ces zones rurales ». C'est l'objectif principal de la cartographie complète des villages, bâtiments, sentiers pédestres du Sud-Est de Madagascar.

L'initiative rentre dans le cadre du projet MRP ou Malaria Remote Populations et touche les districts de Manakara, Vohipeno, Farafangana, Vondrozo et Vangaindrano. La cartographie « représente 19 144 km2, dont 439 594 bâtiments, 85 676 rizières, 50 869 km de route et de sentier, 1 717 km de rivières et de ruisseaux ».

Ces chiffres sont issus du constat selon lequel plus des trois-quarts de la population malgache vivent dans les zones rurales où il y a un faible recours aux soins. La situation tient son origine de l'enclavement de ces zones. En effet, les barrières géographiques impactent de façon conséquente sur l'accès aux soins et services de santé. Le faible taux de diagnostic et de traitement de nombreuses maladies dont le paludisme en est un exemple.

Outils

La cartographie complète de ces cinq districts devrait permettre d'aider la planification des programmes et missions de fourniture de soins et services de santé dans les zones concernées. En effet, il serait plus facile d'évaluer le temps de trajet des populations vers les établissements de santé publique et de comprendre les barrières géographiques pour accéder aux soins.

Les cartes sont disponibles sur internet et l'outil peut être utilisé avec un ordinateur ou une tablette. Les fonctionnalités comme un estimateur d'itinéraires, un filtre géographique pour visualiser les ménages enclavés ou proches des structures sanitaires ainsi que des cartes très précises de distribution spatiale de l'accès géographique aux soins le sont également.

Les initiateurs de ce projet ont prévu un bonus, une application téléchargeable sur smartphone qui permet la navigation grâce à l'utilisation d'un GPS. Avec un tel outil, la fourniture de soins et services de santé devrait s'améliorer dans les cinq régions du Sud-Est du pays.