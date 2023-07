Congo-Kinshasa: Motion de déchéance - Sursis de 48 heures pour Godefroid Mpoy

La première plénière extraordinaire après la clôture de la session de mars 2023 à l'Assemblée Provinciale de Kinshasa (APK) d'hier mercredi 5 juillet 2023, était présidée par le Vice-président, Francis Tshibalabala Mukunay. Ainsi, 32 députés provinciaux sur 48 ont répondu présent à la convocation de ladite plénière par le bureau dirigé actuellement par le Vice-président, maître des céans.

Ironie du sort, dans l'Ordre de mission de Godefroid Mpoy, le motif de son voyage était stipulé : «Participer à un atelier en Afrique du Sud, accompagné de son assistant, Joel Ngandu, du 18 au 28 juin 2023 aux frais du trésor....

Au centre du débat hier, il y avait «l'examen et vote de la proposition de Résolution portant déchéance du Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godefroid Mpoy».Ladite motion était articulée par l'honorable Jean-Désiré Mbonzi wa Mbonzi, et contresignée par 4 de ses collègues députés provinciaux.

Comme lors des 3 précédentes plénières, l'honorable Godefroid Mpoy Kadima, sentant sa déchéance venir et perdre les avantages liés à cette fonction prestigieuse, a brillé par son absence.

Pour planter le décor, le maître des céans a demandé au Rapporteur de faire la lecture de différentes correspondances adressées au Président Godefroid Mpoy ainsi que les réponses du Vice-président (Bureau) l'invitant à venir présenter ses moyens de défense à la plénière face aux accusations portées contre lui par l'auteur de la motion.

Comme on s'y attendait, après cet exercice de lecture, et surtout les raisons avancées par Godefroid Mpoy pour tenter de justifier son absence prolongée, les députés provinciaux les ont jugées trop faibles et non fondées. Et, les réactions des élus provinciaux de Kinshasa n'ont pas tardé pour les balayer d'un revers de la main, en commençant par l'auteur de la motion, Jean-Désiré Mbonzi wa Mbonzi.

Pendant plus ou moins 20 minutes, il s'est exprimé en ces termes : «Je suis estomaqué, sidéré, choqué et finalement ahuri...en lisant ses différentes correspondances...». Et d'ajouter : «les députés ont investi pendant plusieures plénières pour ramener l'honorable Président Godé Mpoy à un comportement respecteux des textes reglémentaires, en vain».

Sous forme d'une plaidoirie devant la tribune, il a rappelé à l'intention des élus de Kinshasa le nombre de fois que Godé Mpoy se disait en voyage, indisponible, pour se présenter à l'APK, alors qu'il était très actif pour prêcher dans son église, bénéficiait des honneurs dignes de son rang avec gironphares et escorté par la police sur les artères de Kinshasa.

S'en sont suivis, Didier Tenge-Te-Litho, ancien ministre procincial de la Sécurité, Jean Ngoy Mvunzi, ancien ministre provincial des Finances, Mbo Kazal, Samba... qui ont rejeté en bloc les argumentaires avancés pour éviter de venir répondre devant ses pairs aux accusations portées contre lui pendant l'exercice de son mandat.

Les cas de jurisprudence évoqués dans ses correspondances étaient qualifés de «raccordements frauduleux» qui ne s'expliquent pas par rapport à son dossier. Didier Tenge-Te-Litho est revenu à la charge pour souligner que la plénière lui avait intimé l'ordre de venir répondre à la question orale lui adressée en temps pendant qu'il était malade.

Mêmement, Jean-Ngoy, a souligné qu'il était dans l'exécutif provincial, et c'est abusivement que Godé Mpoyi l'a cité. Il sied de noter que l'ancien Vice-gouverneur de Kinshasa, Néron Mbungu Mbungu, qui voulait lui aussi jouer au petit malin, en «faux malade», pour échapper aux élus de Kinshasa, en avait eu pour son compte.

Par ailleurs, le vice-président, Fraincis Tshibalabala, sur demande des élus provinciaux de Kinshasa, a fait lire la lettre adressée au Président Godefroid Mpoy, écrite séance tenante, lui intimant l'ordre de venir se présenter dans les 48 heures, soit ce vendredi 7 juillet 2023 à la plénière extraordinaire.

Et de soutenir que son Secrétariat a accusé réception de ladite correspondance. A l'hémicycle, une dynamique se dégage : quelles que soient les raisons avancées par le Président Godefroid Mpoy, les élus provinciaux de Kinshasa sont unanimes pour son départ de la tête de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa.