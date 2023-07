Afrique: João Melo publie un livre au Royaume-Uni

Luanda — L'écrivain angolais João Melo a publié mercredi au Royaume-Uni, un recueil de textes intitulé "And Suddenly the Flowers Withered and Other Stories" (Et soudain les fleurs se sont fanées).

Le livre, signé par Europe Books, du groupe Europe Edizione, a été organisé et traduit par le traducteur américain Clifford E. Landers. Ce dernier travaille avec de grands noms des littératures en langue portugaise, en particulier brésiliens, comme Jorge Amado, Rubem Fonseca, João Ubaldo Ribeiro, Lima Barreto, Patricia Melo et autres.

Il a également traduit "Baía dos Tigres", du portugais Pedro Rosa Mendes.

"And Suddenly the Flowers Withered and Other Stories" est le deuxième livre de João Melo publié en anglais. L'ouvrage a déjà été publié en italien et en espagnol.

Il devrait encore être publié cette année en arabe et en chinois.

Outre ces traductions, certains de ses contes et poèmes dispersés ont été publiés en français et en allemand, dans les anthologies, les revues et les sites littéraires internationaux.

João Melo est né à Luanda en 1955 et a étudié le droit à Coimbra et à Luanda. Il a obtenu une licence en communication sociale et une maîtrise en communication et culture à Rio de Janeiro. Il a dirigé plusieurs médias angolais, publics et privés.

Il est membre fondateur de l'Union des écrivains angolais (UEA), où il a occupé divers, tels que secrétaire général, président de la Commission Directive et président du Conseil Fiscal.

João Melo compte dans son répertoire "Limites & Redundâncias", "O Caçador de Nuvens", "Canção do Nosso Tempo", "Jornalismo e Política", "Poemas Angolanos", Tanto Amor", "Fabulema", "Definição", entre autres.