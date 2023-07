Angola: Le MINEA prévoit de récupérer plus de 200 forages inopérants à Cunene

Ondjiva (Angola) — Deux cent vingt forages et petits systèmes souterrains de captage d'eau inopérants dans la province de Cunene seront réhabilités par le Ministère de l'Energie et de l'Eau (MINEA), afin de réduire les effets de la sécheresse dans les communautés rurales.

En 2019, le gouvernorat de Cunene a recensé plus de 320 forages inopérants en raison d'actes de sabotage et de la nappe phréatique basse rendant impossible le pompage de l'eau, sur les 742 existants dans les six municipalités.

Pour renverser la situation, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, a indiqué, à Cuvelai, que le secteur ajustera le projet à d'autres programmes pour résoudre le problème d'approvisionnement dans les communautés rurales.

Selon le gouvernant, Cunene a une particularité, où il y a une grande dispersion des familles, ce qui empêche la résolution du manque d'eau dans un modèle unique.

À cet égard, il a soutenu que la solution nécessaire pour résoudre les problèmes d'accès à l'eau des petites communautés passe par des actions viables pour ouvrir de nouveaux puits et en réhabiliter d'autres, en vue d'atténuer les effets de la sécheresse.

"Nous devons combiner plusieurs modèles et c'est un projet qui sera réalisé plus tard cette année, car l'enquête a été réalisée et nous avons juste besoin de mettre à jour et d'exécuter", a-t-il ajouté.

%

Il a indiqué que ces travaux seront réalisés en urgence pour mettre le plus rapidement possible les équipements à la disposition des familles qui vivent de manière dispersée et garantir l'eau pour la consommation humaine et l'abreuvement du bétail.

João Baptista Borges a admis que la réalisation de projets structurants par la construction de barrages et de canaux associés ne résoudra pas définitivement les problèmes d'accès à l'eau, mais qu'il est nécessaire de développer des solutions plus intégrées avec la construction et l'entretien de petits systèmes.

Pour les petites agglomérations, il a souligné que l'accès à l'eau implique des solutions plus intégrées avec la construction et l'entretien de forages, de petits systèmes et de puits.

Le ministre, qui est en journée de travail de trois jours à Cunene, s'est rendu mercredi dans les municipalités de Cahama et Curoca, pour vérifier le degré d'exécution des projets dans les lots 07, 08 et 09 de la rive droite du fleuve Cunene et les travaux des barrages de Katchavali et Ndalele.

Le programme sera précédé par le lancement des travaux de construction d'une école de 12 salles de classe, dans le cadre du projet social de Sinohyidro dans la localité d'Eko, ainsi que la livraison de deux commissariats le long du canal de Cafu.