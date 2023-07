Angola: Le Gouvernement réitère sa stratégie d'exploration pétrolière

Luanda — Le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, a réitéré, à Vienne, la capitale autrichienne, la stratégie de l'Angola pour stabiliser la production et lutter contre la baisse du pétrole, basée sur la relance de l'exploration et l'appel d'offres pour de nouveaux blocs.

Diamantino Azevedo, qui s'adressait à la presse en marge du 8e Séminaire international sur le pétrole et l'énergie, a indiqué que toutes les mesures sont prises, dans les champs marginaux, pour le développement des zones déjà étudiées et convenues.

Il a fait savoir qu'en plus des mesures mises en place pour que la production de pétrole se poursuive encore quelques décennies dans le pays, des travaux sont en cours sur des projets de valorisation de ladite production.

« Nous travaillons sur des projets de raffinage pétrochimique, de production d'ammoniac et d'urée, d'augmentation des capacités de stockage à terre, et nous ne voulons pas non plus être en marge de tout ce processus de transition énergétique », a-t-il affirmé.

Le Gouvernement, a-t-il souligné, a sa propre stratégie pour la transition énergétique et aussi pour les non-renouvelables, comme les projets d'énergie solaire.

« La Sonangol elle-même, à qui nous conseillons de continuer à travailler pour se transformer en énergéticien, développe des projets d'énergie solaire et d'hydrogène vert. Nous travaillons sur la question des biocarburants et étudions également les possibilités de projets éoliens », a-t-il conclu.

Au 8e Séminaire international sur le pétrole et l'énergie, promu par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), les 5 et 6 juin, participera, pour l'Angola, outre Diamantino Azevedo, les responsables de l'Agence nationale du pétrole et du gaz( ANPG) et de la SONANGOL.