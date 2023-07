Egypte: Accord avec Scatec Solar pour mettre en place une centrale d'énergie éolienne à l'ouest de Sohag

Le premier ministre Moustafa Madbouly a affirmé que l'Etat, sous le président Abdel Fattah Al-Sissi, cherche forcement à renforcer les plans visant à accroître les capacités d'énergie renouvelable et à maximiser leur valeur et ce lors de la cérémonie de signature d'un accord entre le ministère de l'Électricité et la société norvégienne Scatec Solar ASA.

L'accord, signé au siège du conseil des ministres à la Nouvelle capitale administrative, consiste à l'affectation d'une superficie de terre à la mise en place d'une centrale d'énergie éolienne d'une capacité de production de 5 megawatts à l'ouest de Sohag et d'un coût de cinq milliards d'USD.

Et le PM d'ajouter que ceci a pour objectif de diversifier les sources d'approvisionnement énergétique pour le processus du développement industriel, agricole et urbain afin d'aller de pair avec l'évolution mondiale en matière de changement climatique et d'orientation vers l'économie verte et ce en collaboration avec le secteur privé et les expertises mondiales dans ce domaine.