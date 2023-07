Congo-Kinshasa: Beni - 30 militaires des FARDC formés sur le danger des mines et engins explosifs improvisés

Le Service de l'action anti-mines des Nations unies (UNMAS) a lancé mardi 4 juillet la deuxième phase de la formation des militaires des FARDC engagés dans la traque des groupes armés dans la région de Beni (Nord-Kivu). Trente militaires des FARDC prennent part à cette formation, dont des officiers et militaires de rang.

Cette formation porte sur le danger et la détection des engins explosifs improvisés.

« On s'est convenu avec le commandement des opérations Sokola 1 pour former 30 militaires dans chaque phase. Pour la première phase, nous avons formé trente militaires et pour la seconde phase nous avons entre 29 et 30 militaires qui sont en train de suivre la formation sur la menace des engins explosifs improvisés. Comment ils peuvent découvrir un engin explosif improvisé », a expliqué Jacob Bedidjo, chargé des opérations de UNMAS dans la région de Beni-Butembo-Lubero.

Il estime que les militaires des FARDC qui sont sur terrain, sont exposés aux engins explosifs placés par les groupes armés locaux et des ADF. D'où l'importance de les former sur comment découvrir ces engins et les détruire.

Selon Jacob Bedidjo, trois phases d'une formation continue sont planifiées pour des militaires sélectionnés dans différentes unités opérationnelles au front.