Togo: Croissance en hausse, inflation en baisse

La deuxième réunion ordinaire du Conseil National du Crédit (CNC) s'est déroulée jeudi.

Le CNC est un observatoire des évolutions économiques du Togo qui se réunit quatre fois par an.

Il rassemble les représentants du secteur bancaire et de la micro finance, ceux du ministère de l'Economie et des Finances, de la BCEAO, du patronat, de la Chambre du commerce et des associations de consommateurs, notamment.

Sur les quatre premiers mois de l'année, il est observé une évolution favorable de la conjoncture économique. En effet, une tendance haussière est notée au niveau des indices de la production industrielle, des chiffres d'affaires dans le commerce et dans les services marchands.

En outre, la campagne agricole en cours a globalement bien démarré, avec une bonne répartition spatio-temporelle des précipitations sur toute l'étendue du territoire national, a indiqué Sani Yaya, le ministre de l'Economie et des Finances, à l'ouverture des travaux.

L'indice du climat des affaires poursuit sa tendance haussière, ce qui traduit le maintien de la confiance des chefs d'entreprise et des opérateurs économiques sur l'orientation favorable des activités.

Ces évolutions confirment la prévision du taux de croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) à 6,6% en 2023, contre 5,8% en 2022 et 6% en 2021.

%

Tous les secteurs contribueront à cette croissance économique, en particulier le secteur tertiaire dont la contribution est projetée à 4%, a précisé M. Yaya.

Bonne nouvelle aussi du côté de l'inflation avec un taux de 5,8% fin mai 2023, contre 8% un an plus tôt.

Le taux d'endettement public est de à 60% fin mars 2023, contre 66% à fin décembre 2022, en dessous de la norme communautaire plafond de 70%.

Pour le ministre, il y a plusieurs éléments encourageants.

D'abord, la forte mobilisation par le Trésor public des ressources sur le marché régional des titres publics. Le taux de couverture des émissions réalisées par le Trésor public au titre du deuxième trimestre 2023 est ressorti à 155%, contre 30% au premier trimestre 2023.

Ensuite, il est observé un accroissement du volume de crédits octroyés aux opérateurs économiques.

La progression des concours bancaires s'est accompagnée d'une baisse des taux d'intérêt appliqués sur les crédits accordés aux micros, petites et moyennes entreprises.

Ils ont connu des baisses de 50, 120 et 120 points de base en un an à 7,8%, 8,5% et 9,2%, respectivement. Cette tendance doit être poursuivie.

Sani Yaya s'est félicité de la poursuite de l'assainissement du portefeuille de crédit des banques et des systèmes financiers décentralisés.

Le taux brut de dégradation du portefeuille de crédit des banques est passé de 11% au 31 mars 2022 à 9% à fin mars 2023.

Quant aux institutions de microfinance, leur taux brut de dégradation du portefeuille de crédit s'est établi à 5% à fin mars 2023, contre 6% au 31 mars 2022, pour une norme de 3%

Des bonnes nouvelles pour l'économie togolaise dans son ensemble dans un contexte international qui demeure compliqué.

Kossi Tenou, le directeur national de la Banque centrale, participait à la réunion.