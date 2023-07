Ile Maurice: Trafic des serins - Deux hommes sereins après avoir été disculpés

Ils avaient été arrêtés et placés en détention pour avoir enfreint l'article 25 de la Wildlife and National Parks Act 1993, et répondaient d'une accusation provisoire d'exportation illégale d'oiseaux. Le Réunionnais de 57 ans et un habitant de Rose-Hill âgé de 72 ans ont comparu devant le tribunal de Mahébourg lundi, où l'affaire a été prise en considération. Les deux hommes ont bénéficié d'un «absolute discharge» devant la magistrate Pamela Veerabadran-Mudaliar.

C'est dans la soirée du 28 juin que l'un des bagages du Réunionnais a été intercepté lors du contrôle à l'aéroport alors qu'il était en partance pour l'île soeur. L'agent de service avait entendu des gazouillis et la présence d'oiseaux dans la valise a été confirmée lors d'une radiographie. Le propriétaire de la valise a été appelé à la porte d'embarquement et il a confirmé que la valise était bien la sienne. Il l'a ouverte en présence des officiers et deux cages contenant des serins s'y trouvaient. Le Réunionnais a expliqué qu'il avait acheté les oiseaux pour un montant de Rs 22 500, mais qu'il ne possédait pas de permis du ministère de l'Agro-industrie pour les transférer vers La Réunion. Il est marié à une Mauricienne et effectue souvent le trajet entre les deux pays.

La police de l'aéroport a ouvert une enquête afin de déterminer si ce trafic d'oiseaux ne dissimulait pas autre chose. Pour rappel, une enquête menée par les autorités réunionnaises avait révélé un trafic inter-îles dans les deux sens : du zamal cultivé à La Réunion à destination du marché mauricien et des serins capturés à Maurice pour être vendus aux amateurs réunionnais d'oiseaux en cage. En mars dernier, trois Mauriciens, dont un policier, avaient été arrêtés pour trafic d'oiseaux et sont actuellement en liberté conditionnelle dans cette affaire.

Ce n'est pas la première fois que des serins sont saisis dans les bagages de passagers en partance pour La Réunion. Ces oiseaux sont très prisés à l'île soeur et se vendent à un prix lucratif