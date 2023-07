Ethiopie: L'agriculture éthiopienne devrait croître de 6,3 pour cent

<strong>Addis Ababa — Le secteur agricole éthiopien, qui a été stimulé par l'augmentation de la production de riz, de blé, de maïs et d'autres cultures, devrait croître de 6,3 % au cours de l'année fiscale éthiopienne, selon le premier ministre Abiy Ahmed.

Dans un discours prononcé devant la Chambre des représentants du peuple, il a déclaré que la production de riz devrait doubler cette année et enregistrer des résultats impressionnants, comme le blé qui a été exporté pour la première fois dans l'histoire du pays.

L'Afrique dans son ensemble croit et reconnaît que la production de blé de l'Éthiopie est la plus élevée du continent et nombreux sont ceux qui nous demandent de travailler ensemble, a déclaré le Premier ministre.

Selon lui, la production de maïs et de teff augmentera également.

En ce qui concerne la production de miel, M. Abiy a également souligné que l'Éthiopie avait fait de grands progrès en introduisant des ruches modernes améliorées auprès des agriculteurs.

Le pays a élevé 26 millions de poussins au cours de la dernière année fiscale éthiopienne, et ce chiffre est passé à plus de 40 millions cette année.

L'Éthiopie fait également une grande différence dans la production de fruits et le pays exporte désormais des fruits vers l'Europe, le Moyen-Orient et d'autres pays.

Le premier ministre a souligné que l'agriculture est l'épine dorsale de l'économie éthiopienne, puisqu'elle représente 33 % du PIB, et que le gouvernement a fait de l'agriculture une priorité et mis en oeuvre un certain nombre de politiques pour stimuler le secteur.

La croissance du secteur agricole devrait contribuer à réduire la pauvreté et à améliorer la sécurité alimentaire en Éthiopie. Elle devrait également créer des emplois et stimuler la croissance écono