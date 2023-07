Afrique: Du rififi au sommet de l'Etat - Le Général et le Ministre

Le général Esaïe Ngambou et le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga Nji sont tous deux fidèles de l'Eglise évangélique du Cameroun EEC. Ils occupent les manchettes des journaux.

Et les titres se bousculent, chaque tabloïd y allant de sa sensibilité éditoriale. C'est le quotidien Mutations qui ouvre le débat, tout en plantant le décor : Esaïe Ngambou, « L'autel du sacrifice ». Le général de division a été admis en deuxième section hier par décret présidentiel. Une décision qui intervient après sa sortie musclée, en pleine église, contre le MINAT. L'info à Chaud parle de la sortie musclée du général à l'égard du MINAT « game over » Pour le journal, l'admission du général en 2e section hier sonne pour certains analystes comme une sanction du chef des armées Paul Biya à un officier supérieur qui a manifestement oublié qu'il appartient à la grande muette.

Pour autant, le général a-t-il signé « son arrêt de mort » comme l'insinue le journal La Météo ? La réponse vient du général lui-même dans les colonnes du même journal « Je suis général toute ma vie. Vous êtes là pour nous protéger. Nous ne voulons pas la guerre dans ce pays. Nous avons protégé ce pays » Finalement, le journal Le Témoin conclut que « Atanga Nji obtient la tête du général de division Ngambou » pour le journal, alors que tout le monde pensait que l'affaire tournait sur l'Eglise, un décret du président de la République, rendu publique le 5 juillet fait admettre le général en 2e section. Une expression dans le jargon militaire qui sert à désigner un officier sans pouvoir aucun, donc, presque mis en retraite.

Le quotidien à capitaux publics Cameroon Tribune se penche sur l'Orientation budgétaire pour dire « Par ici le débat ». Dans le cadre de la préparation du prochain exercice budgétaire et des perspectives économiques de l'Etat pour la période 2024-2026, les grandes orientations proposées par les pouvoirs publics seront en discussions ce jour entre le gouvernement et les parlementaires.

Le quotidien Le Messager se focalise sur les « Hommes de l'ombre... Hommes d'influence ». Ils sont dans les couloirs du pouvoir et côtoient au quotidien les grands dignitaires de la République. Travailleurs dans le secret ou autoritaires quad il s'agit de monter à l'opinion publique leur puissance ou leur proximité au président de la République, ces hommes redoutables et reboutés à tort ou à raison, font le quotidien d'un régime qui tente de faire bonne figure...

En économie, le Déploiement entrepreneuriat fait dire au quotidien EcoNews que « L'Antic se tourne vers Kribi ». C'était au cours d'un séminaire de renforcement des capacités des établissements publics dans le domaine de la cybersécurité du 03 au 07 juillet que le professeur Ebot Ebot Enow directeur général de l'Antic s'est entretenu avec les agents publics. Dans une dialectique ascendante, cet aguerri des NTIC a démontré aux agents publics issus de toutes les administrations la nécessité pour eux et en cette période si sensible de maîtriser l'outil informatique dans le domaine de la cybersécurité. C'était à la salle des réunions de l'hôtel Lagon ressort de Kribi. Une cérémonie très riche en, sons et couleurs sur les berges de l'Océan.

Sur la Pêche Maritime, Economie du Cameroon annonce « Environ 250 milliards Fcfa d'excédant réalisé en 2022 par la Caisse de Développement ». La 65ème session du Conseil d'administration de cette institution consacrée à l'examen du budget 2022, du rapport annuel des performances de l'exercice 2022, et des différents comptes, s'est tenue, ce 30 juin 2023, sous la présidence du Dr Taïga, ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales, et président du Conseil d'administration de la CDPM.