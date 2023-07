Tunisie: Le maestro autrichien Manfred Müssauer dans Salut de Vienne aux 'Nocturnes d'El jem' - ' J'ai adoré l'atmosphère assez unique au Colisée romain'

TUNIS/Tunisie — Le célèbre Colisée romain d'El Jem près de Mahdia, a accueilli, mercredi soir, la première soirée de la saison estivale et de la 36ème édition du Festival international de musique symphonique d'El Jem ouvert par un concert de l'Orchestre symphonique tunisien (OST) sous la direction du maestro autrichien Manfred Müssauer.

Les voix du célèbre ténor allemand Hans-Georg Priese et de la jeune soprano tunisienne Nessrine Mahbouli ont résonné dans l'espace et pour le grand bonheur du public qui occupait l'arène et les gradins du colisée ressuscitant le souvenir lointain d'un site emblématique qui était jadis le théâtre de tout un autre genre de divertissement celui des gladiateurs.

Un salut de Vienne et l'esprit de Mozart ont enveloppé le ciel du colisée romain dans un concert exceptionnel qui a revisité les chefs d'oeuvres du répertoire et l'univers intemporel des grands classiques. Les membres de l'Orchestre et les solistes ont de 22h à minuit, offert un voyage sonore inoubliable dans l'univers des plus grands compositeurs.

"Salut de Vienne" célèbre des décennies de coopération tuniso-autrichienne

La soirée était une ballade musicale à travers les plus belles oeuvres sonores et lyriques ayant fait la réputation des plus grands compositeurs, comme Wolfgang Amadeus Mozart, Leo Fall, Johann Strauss, Franz Lehár, Josef Franz Wagner, Antonín Dvorak, Otto Nicolaï, Jacques Offenbach, Alfredo Catalani, Erich Wolfgang Korngold, Richard Heuberger, Franz von Suppé, Julius Fučik et Emmerich Kálmán.

"Salut de Vienne" est un spectacle qui s'inscrit dans la grande tradition de la ville de Vienne, berceau de la musique classique. La musique comme référence au Monde arabe était au coeur de ces choix musicaux pour des compositeurs autrichiens qui célèbrent un partenariat de longue date entre les cultures autrichienne et tunisienne, a déclaré Manfred Müssauer, chef d'orchestre de la Philharmonie De Donau Wein et directeur artistique de Musikwelten Festival,

Dans une déclaration à l'agence TAP, à l'issue du spectacle, le maestro autrichien qui était à son deuxième concert avec l'Orchestre symphonique tunisien et le troisième en Tunisie souligné « le premier concert que j'ai eu l'honneur diriger était avec l'Orchestre symphonique les solistes suite à un master class avec les jeunes musiciens ». Müssauer a qualifié une expérience incroyable durant laquelle il avait dirigé une équipe de 60 musiciens parmi lesquels il y avait 40 jeunes femmes.

Pour ce second contact musical avec l'OST, il renouvelle le partenariat avec le prestigieux Orchestre symphonique tunisien dans le cadre du plus vieux festival de musique symphonique en Tunisie dans une expérience qui « est des plus joyeuses et appréciées d'être dans votre beau pays », a-t-il dit.

Les choix musicaux dans ce concert inaugural étaient dédicacés à des décennies de coopération entre l'Autriche et la Tunisie dans le cadre d'un nouveau partenariat dans la musique symphonique qui a été rendu possible grâce à l'appui de l'ambassade de son pays et le festival international d'el Jem.

Ce programme répond également à la volonté de ses partenaires musicaux tunisiens dont représente l'OST qui relève du Théâtre de l'Opéra de Tunis, de présenter « un concert qui illustre l'univers musical autrichien ». Il a mentionné un choix qui était axé sur des oeuvres de Mozart et Otto Nicolaï qui était le fondateur de l'orchestre philharmonique de Vienne ou encore d'autres musiques en lien avec l'Autriche tels que l'Italien Alfredo Catalani et son univers romantique.

Autour des musiciens l'ayant accompagné en ce concert, la plupart sont Tunisiens avec quelques invités de France et de Belgique qui collaborent avec l'Orchestre symphonique du théâtre de l'opéra.

Hans-Georg Priese : La musique est un langage universel

Manfred Müssauer dit avoir l'habitude de jouer dans des espaces ouverts comme à Berlin, Vienne et autres grandes cités européennes. En cette nuit d'été à El Jem, le maestro autrichien a déclaré : « j'ai adoré l'atmosphère assez unique au colisée romain qui s'est paré de lumières naturelles illuminant les moindres recoins de cet endroit historique qui est tout simplement magique et merveilleux ».

Après Tunis, l'agenda de Manfred Müssauer pour l'été assez chargé pour des performances en Autriche où il dirige un grand festival de musique. Sa destination pour les prochaines semaines sera principalement en Allemagne et République Tchèque où il donnera une série de concerts.

Idem pour le ténor allemand Hans-Georg Priese dont la réputation dépasse les frontières et qui s'apprête à poursuivre la saison estivale dans divers concerts en Europe dont l'Allemangne et l'Autriche où il a l'habitude de se produire

« C'était une expérience passionnante et exaltante avec les musiciens tunisiens », a encore déclaré Hans-Georg Priese à la TAP. Pour ce ténor qui s'exprimait un peu en anglais, « la langue n'a jamais était une contrainte entre lui et les équipe de musiciens ». Il prône l'idée disant que « la musique est un langage universel capable de créer automatiquement des ponts entre artistes qu'il s'agit dans les séances de répétition ou bien sur scène ».

A Chaque fois, le contact avec la musique et des artistes de divers univers « créé en moi en très beau sentiment », ajoute ce chanteur d'Opéra qui maîtrise plusieurs univers lyriques. A un jour de son départ en Allemagne, il a affiché sa disposition à revenir pour de nouvelles collaborations musicales en Tunisie disant que c'est « le premier pays arabe et africain dans lequel j'ai eu l'occasion de se produire ».

Depuis sa première édition en 1986, le Festival International de Musique symphonique d'El Jem s'impose en tant qu'événement culturel de dimension internationale qui draine de nombreux mélomanes vers Thysdrus, l'antique Eljem ville millénaire et son prestigieux théâtre romain "Le petit colisée", classé patrimoine mondial de l'UNESCO.

La 36ème édition du Festival international de musique symphonique d'El Jem se déroule 5 juillet au 12 août, à l'amphithéâtre romain de la ville d'El Jem. Dix soirées sont au programme de cette édition 2023 placée sous le thème « Les Nocturnes d'El Jem" en hommage à l'oeuvre de Chopin.