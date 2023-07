Congo-Kinshasa: Rencontres avec les leaders de l'opposition , CENI - Bernard Quintin de l'UE loue l'initiative de Denis Kadima

Le Président de la Commission Electorale Nationale et Indépendante (CENI), Denis Kadima Kazadi, s'est entretenu, mardi 4 juillet 2023, avec Bernard Quintin, Directeur général du service européen pour l'action extérieure de l'Union européenne (UE). Ensemble, ils ont évoqué des questions en lien direct avec le processus électoral et l'organisation des scrutins du 20 décembre 2023 et bien d'autres plus tard. L'hôte du Président Kadima a loué la démarche initiée d'organiser les différentes rencontres avec les ténors de l'opposition par souci d'inclusivité.

«Les élections, c'est dans moins de 6 mois, et le temps avance. Nous avons évoqué avec le Président Denis Kadima des questions de calendrier électoral, des listes des électeurs, des bureaux qui sont ouverts pour recevoir des candidatures pour l'élection des députés au niveau national, mais aussi des questions de l'observation de différents scrutins et de leur liaison.

Des questions récurrentes certes, mais qui se posent avec une acuité différente au fur et à mesure que le temps avance. Ce sont des éléments dont nous avons parlé brièvement», a déclaré Directeur général du service européen pour l'action extérieure de l'Union européenne (UE). Et de rajouter : «Le Président de la CENI, et c'est un aspect très important, nous a rassurés sur la tenue du calendrier électoral et aussi le souci d'inclusivité par le fait qu'il reçoit, à son invitation, des leaders de l'opposition pour discuter des questions de contentieux qui pourraient subsister.

Je souhaite vivement que cela soit de bon augure que les élections qui auront lieu et seront dans le délai pour surtout qu'elles soient libres, transparentes et inclusives, comme le veut la formule consacrée. Tout en se rappelant qu'on parle bien d'un processus électoral et que le jour du scrutin, c'est un moment qui, ma foi, dure tout le temps ».