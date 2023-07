Congo-Kinshasa: Châtiment

Ayant réalisé un travail exceptionnel, le Commissariat provincial de la Police de la Ville de Kinshasa cède le dossier "kidnapping" entre les mains de la justice. Celle-ci est appelée, d'ores et déjà, à punir sévèrement les présumés kidnappeurs en cas de confirmation de leur implication. Ce procès ayant débuté hier, les congolais croisent les bras. Le verdict final est très attendu ! Nombreux de ces présumés kidnappeurs arrêtés il y a de cela quelques années, ont, malheureusement, recouvré la liberté comme par miracle. Cette fois-ci, l'on veut un châtiment à la hauteur de la gravité de l'acte. La pratique des enlèvements et kidnappings orchestrés par certains détenteurs de taxis à Kinshasa est un problème extrêmement préoccupant.

A en croire des analystes patentés, pour lutter efficacement contre ce phénomène, il est nécessaire de mettre en oeuvre des mesures fortes. Tout d'abord, procéder au renforcement des sanctions : Il est essentiel d'envisager des sanctions sévères et dissuasives pour les auteurs de ces crimes et les autorités judiciaires qui libèrent certains criminels après paiement d'un montant. Les coupables doivent être identifiés, poursuivis et traduits en justice de manière rapide et efficace afin d'envoyer un message fort aux autres criminels potentiels.

Dans cette lutte, il est important de renforcer le déploiement des forces de l'ordre dans les zones à risque, en particulier aux arrêts et itinéraires empruntés par les taxis. Ces patrouilles régulières permettront de dissuader les criminels et de garantir la sécurité des citoyens. Aussi, il est impératif d'améliorer l'éclairage public dans les zones sensible s et d'investir dans la surveillance électronique grâce aux nouvelles technologies. Sans oublier, la collaboration active entre les autorités et les entreprises propriétaires des taxis: Il est essentiel d'établir une coopération étroite entre les autorités compétentes, les associations de taxis et les entreprises de transport pour mettre en place des protocoles de sécurité stricts.

Pour y arriver, la justice devra faire réellement son travail, pour suivre de près les différents dossiers. Le peuple compte sur elle. Que dire de la PNC ? Elle devra redoubler d'efforts pour mettre un terme définitivement à ce phénomène malheureux qui a l'élu domicile à Kinshasa, à quelques jours du scrutin électoral.