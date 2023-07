Afrique: Fasthi Cup - Les Léopards font l'essentiel en battant les Fauves de Bas Ubangi 1-0

La joie des Léopards

Ils étaient condamnés à un exploit, mais ils n'ont que fait l'essentiel. Ils, ce sont les Léopards de moins de 20 ans de la RDC qui ont battu les Fauves de Bas Ubangi de la RCA, 1-0, mardi 4 juillet, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, en match comptant pour la deuxième journée de la 1ère édition du tournoi Fatshi Cup.

Une courte victoire mais précieuse au regard du résultat de l'autre match qui a opposé le Gabon au Congo Brazzaville soldé par un score de parité 2-2.

Au classement, le Gabon et le Congo sont respectivement premier et deuxième avec chacun 4 points. La RDC est toujours troisième avec ses 3 points, et la Centrafrique en toute dernière position avec 0 point.

Pour la troisième et dernière journée, la RDC sera face au Congo, et le Gabon ira à l'assaut de la RCA. Pour que les Léopards soient sacrés vainqueurs de cette première édition, ils doivent impérativement battre les Diables Rouges en cette dernière sortie, et compter sur un match nul de la RCA devant le Gabon, pourquoi pas carrément une victoire des Fauves de Bas Ubangi. Une victoire qui ferrait du mieux à cette jeune équipe des Centrafricains de pouvoir repartir tête haute à Bangui.

Film du match RDC-RCA 1-0

Les deux équipes se sont livrées à une première mi-temps un peu équilibrée. Après plus de deux quart de jeu, les Léopards vont profiter d'une faille à la 36ème minute pour ouvrir le score par l'entremise de Chris Mbede Sandja. C'est le score à la pause.

A la reprise, le coach Guy Bukasa et ses poulains ont ramené le jeu à un niveau mystique. Ils ont non seulement dominé, mais se sont créés un certain nombre d'occasions de but, mais sans réussir aucune.

Malgré les 7 minutes additionnelles, rien n'a changé sur le tableau d'affichage. Ainsi, les Léopards ne se sont contentés que du service minimum, 1-0.

Composition de la RDC

Josep Melengwe Mutswa, David Mukandila Ferdinand, Chris Mbede Sandja, Christian Kalala, Ephraïm Lombo Nseka, Charve Sangana Onoya (Capitaine), Horso Mwaku Malanga, Denis Mutwila Tenda, Oscar Kabwit, Moïse Katembo Lwatsirene et Christian Ibwase, ce sont eux qui commencé le match.

Joueurs remplaçants

Ernest Omekoyi Omba (Gardien de but), Claude Wakenge, Stéphane Loma Bolila, Mardochée Kalenga-Lenga, Christian Kapita Mbombo, Djodjo Nkombe Eale, Joe Emmanuel Balumwene Disanka, Claude Masiri Lwendo et Banks Mbungu Olongo.

Composition de la République centrafricaine

Mauril Stéphane Abimala (Gardien de but), Stéphane Kaimba, Tony Marley Biakolo, Léonce Roméo Nangbema, Roméo Ouagole, Le Miséricordieux Ayoumbi Kondowa, Boris Gbenou, Moustapha Djimet, Rufus Betto, Juvenal Steven Pouguy et Angelo Galabazi (Capitaine).

Joueurs remplaçants

Raphaël Nolan Premier Nzabakomada, Fanuel Franck Koyakogue, Ephraïm Alangakou, Dieudonné Bruny Lauren Bondade, Michel Judicaël Binguimale, Régis Saint Cyr Konamna (Gardien de but), Bercier Eddy Jores Mbaigoto, Wilfried Saint Cyr Gbama Mabessimo et Eugène Fulgence Thubault Ganazoui.