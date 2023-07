Afrique: IXès Jeux de la Francophonie, Kathryn Brahy - 'Nous félicitons le Comité National des Jeux pour tous les efforts entrepris '

La Wallonie Bruxelles sera bel et bien présente aux IXème Jeux de la Francophonie de Kinshasa avec une délégation d'une vingtaine d'artistes. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue mercredi 5 juillet 2023 au Centre Wallonie Bruxelles de Kinshasa par la Déléguée Générale de la Wallonie Bruxelles à Kinshasa, Kathryn Brahy. Qui, à l'occasion, a confirmé, pour la énième fois, la participation des artistes belges à cette messe francophone, qui se tiendra du 28 juillet au 6 août prochain dans la capitale de la RDC.

Si certains pays francophones hésitent encore à y prendre part, en revanche, la Belgique sera représentée par ses artistes. Cette nouvelle met fin aux spéculations et rumeurs qui circulaient sur la non-participation de la Wallonie Bruxelles aux IXes Jeux de la Francophonie de Kinshasa. «La Fédération Wallonie Bruxelles sera bel et bien présente aux IXès Jeux de la Francophonie de Kinshasa avec une délégation d'une vingtaine d'artistes. Nous serons présents avec enthousiasme dans les épreuves littérature nouvelles, peinture, chanson, danse de création, hip-hop,..... », a confirmé Kathryn Brahy.

Et de renchérir : «Nous sommes pleinement engagés dans les Jeux de la Francophonie. Depuis la première heure aux côtés de nos partenaires congolais. Nous sommes persuadés que ce sera une grande réussite et une vraie fête, particulièrement pour la jeunesse congolaise et la jeunesse francophone. Nous félicitons le Comité National des Jeux pour tous les efforts entrepris notamment, les beaux logements du village à l'UNIKIN et toutes les infrastructures sportives et culturelles.

%

Nous sommes heureux que tous ces homes d'étudiants et terrains de sport soient laissés en legs à la jeunesse congolaise. Nous souhaitons à tous les protagonistes d'ores et déjà bonne chance, que vive les IXès Jeux de la Francophonie de Kinshasa». Ce, avant toutefois de souligner que la Fédération Wallonie Bruxelles est très heureuse d'accueillir en ce moment au Centre Wallonie Bruxelles de Kinshasa, les artistes participants congolais pour leurs répétitions.

A l'en croire, les épreuves de (Contes) vont se dérouler dans les locaux de la bibliothèque, et celles de littérature nouvelle se tiendront à la Délégation générale Wallonie-Bruxelles. Par ailleurs, la responsable numéro 1 de Wallonie-Bruxelles à Kinshasa, a précisé que, pour ces jeux de la Francophonie, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ne va que déployer les artistes culturels et non les athlètes sportifs, faute des infrastructures sportives qui ne répondaient aux normes internationales au moment où, les experts de la Fédération Wallonie-Bruxelles étaient venus du 9 au 10 juin dernier à Kinshasa pour visiter ces infrastructures qui à l'époque, étaient en pleine construction.