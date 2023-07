Afrique: Ituri - Aucun dépôt de candidature à la députation nationale au BRTC

La Commission nationale électorale indépendante(CENI) a constaté qu'en Ituri, jusqu'au 5 juillet, aucun regroupement ni parti politique, n'avait déposé la liste de ses candidats à la députation nationale aux bureaux de réception et de traitement de candidatures de la CENI (BRTC). Mais aussi, aucun candidat indépendant n'a déposé de candidature.

C'est ce qu'a déclaré, mercredi 5 juillet, le conseiller du président de la CENI en charge de la sensibilisation et d'éducation civique, Idriss Katengo, qui est en mission officielle à Bunia.

A dix jours de la clôture de cette opération, Idriss Katengo demande aux formations politiques de se hâter afin de leur permettre de régulariser leurs dossiers et de corriger, dans les délais, d'éventuelles erreurs pour éviter que leur liste ne soit rejetée.

« Les partis politiques, les candidats indépendants et les regroupements politiques sont dans l'attentisme. Ce qui est mauvais, ce n'est pas à encourager. Cette opération ne va durer que 20 jours. Mais si vous allez dans les BRTC, vous allez trouver qu'il n'y a pas d'engouement. Il n'y a presque personne qui est arrivée. Tout le monde attend la dernière minute. Or, plus on vient à temps, plus les agents préposés au BRTC ont la possibilité de corriger vos dossiers et vous donnez le maximum de chances de voir vos candidats être investis », déplore Idriss Katengo.

Il ajoute :

« Si vous venez en retard, vous n'aurez même pas le temps de corriger les dossiers. Or, la loi dit que si sur la liste, Il y a un seul candidat dont les informations ne sont pas correctes, c'est toute la liste qui est rejetée. Alors, je crois que pour maximiser les chances, nous martelons, nous invitons vraiment les concernés c'est-à-dire les candidats indépendants, les partis politiques, les regroupements politiques à venir prendre contact rapidement avec le BRTC ».