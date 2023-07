Afrique: La situation du taux de change au centre d'une réunion restreinte du comité de conjoncture économique

La situation du taux de change était au centre d'une réunion restreinte du comité de conjoncture économique. Rencontre présidée par le Premier ministre à son cabinet ce mardi 04 juillet avec autour de la table, la vice-ministre des finances, la gouverneure de la Banque Centrale du Congo (BCC) ainsi que le ministre d'Etat en charge du Budget. Ce dernier a précisé que l'instabilité monétaire observée actuellement n'est pas typique à la RDC.

"Plusieurs autres pays touchés"

Plusieurs autres pays du monde et de la région font eux aussi face à cette crise économique mondiale. C'est le ministre du Budget qui l'a dit à la presse au sortir de cette réunion. Aime Boji Sangara a également rappelé les mesures prises pour freiner la dépréciation du franc congolais. " En premier lieu, Il s'agissait de publier chaque jour le taux de change officiel et parallèle dans les médias par la Banque Centrale. En deuxième lieu, rappeler la nécessité pour les bureaux de change d'afficher le taux à l'intérieur et pas à l'extérieur.

Comme deuxième mesure, le bon taux directeur, celui de la BCC qui vient d'être relevé le sera peut-être dans les semaines qui viennent en vue de réduire la demande et d'absorber la liquidité sur le marché de change ainsi que contribuer à la stabilité de notre monnaie locale. La Banque Centrale va continuer aussi à utiliser tous les autres instruments classiques disponibles pour endiguer cette crise et permettre la stabilité de notre monnaie", a déclaré Aimé Boji Sangara, Ministre d'État, Ministre du Budget.

