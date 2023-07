Congo-Kinshasa: Echange entre Félix Tshisekedi et Cyril Ramaphosa avant la signature de certains protocoles d'accords

Le Président sud-africain Cyril Ramaphosa a été reçu ce jeudi 6 juillet au Palais de la Nation, à Kinshasa, par son homologue Félix-Antoine Tshisekedi. Les deux Chefs d'Etat s'entretiennent en tête-à-tête avant de participer à la réunion de la Commission mixte République démocratique du Congo-République sud-africaine (RSA).

Le Président sud-africain a entamé, mercredi 5 juillet soir, une mission de deux jours à Kinshasa visant à renforcer la coopération économique entre la RDC et son pays.

Il va participer, avec son homologue congolais, à la réunion de la grande commission mixte RDC -Afrique du Sud.

Le Président sud-africain est accompagné de plus de 10 ministres, de hauts fonctionnaires et d'une centaine d'hommes d'affaires sud-africains qui se réuniront en marge de cette visite officielle, ce jeudi après-midi au Palais du Peuple, dans le cadre du Forum économique RDC-RSA destiné à identifier les opportunités d'investissement, rapporte la Présidence de la RDC.

A l'issue de cette visite, la RDC et l'Afrique du Sud devraient signer plusieurs protocoles d'accord.

Ces derniers porteront notamment sur les mines pour collaborer dans l'exploitation des minéraux essentiels et sur l'emploi pour le renforcement de capacité auprès des cadres techniques de la RDC.

Les deux pays vont également renforcer leur coopération sur les infrastructures. Il est prévu à ce sujet une remise, à la RDC, de 315 équipements lourds par Guma Africa Group pour l'amélioration et l'entretien des routes et des ponts.

Sur le plan énergétique, la RDC et la RSA échangeront sur la restructuration et le développement du projet hydroélectrique Inga 3 dans lequel l'Afrique du Sud propose d'investir.

Enfin, au niveau du transport et de la logistique, les deux pays se pencheront sur le développement et l'amélioration du corridor du Kongo-Central : port de Matadi et ligne de chemin de fer.

Grâce à une collaboration dans les domaines de la gouvernance, de la défense et de la sécurité, des finances, des infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture, la commission mixte vise à améliorer et à renforcer les relations économiques tout en encourageant les investissements entre la RDC et l'Afrique du Sud, note pour sa part la Présidence sud-africaine.