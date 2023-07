Algérie: Le MAE célèbre le 61e anniversaire des fêtes de l'indépendance et de la jeunesse

ALGER — Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a organisé, jeudi au niveau de son siège à Alger, une cérémonie de célébration du 61e anniversaire des fêtes de l'indépendance et de la jeunesse, en présence de cadres du ministère.

Après avoir déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et récité la Fatiha du Saint Coran, une minute de silence a été observée à la mémoire des martyrs de la Révolution bénie.

Cette traditionnelle cérémonie est organisée, chaque année, par le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, pour commémorer les immenses sacrifices des martyrs et des moudjahidine de la Guerre de libération nationale pour la libération de la patrie et le recouvrement de la souveraineté nationale.

Dans une allocution prononcée à l'occasion, le Directeur général par intérim de la communication, de l'information et de la documentation au ministère, Abdallah Boukemache a rappelé "les immenses sacrifices" du peuple algérien qui est resté attaché aux principes nationaux sacrés "avec détermination et force en livrant une guerre féroce contre le colonisateur".

Pour M. Boukemache, la Glorieuse Révolution algérienne "a été et demeure une source d'inspiration et un modèle à suivre pour les peuples sous occupation qui aspirent à la liberté et à l'affranchissement. Parmi les fruits des sacrifices de notre brave peuple à travers toute les haltes historiques, figurent le soutien aux mouvements de libération dans le monde, la conscientisation de la communauté internationale sur la nécessité de bannir le colonialisme et le droit des peuples à l'autodétermination, à travers les mécanismes des Nations unies".

"Fidèle aux principes de la Glorieuse révolution de Novembre et aux sacrifices des valeureux martyrs et dans le contexte mondial actuel marqué par les multiples tensions et défis, l'Algérie continue aujourd'hui, sous la conduite du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, d'adhérer aux différents efforts visant à instaurer la paix dans le monde et de contribuer au développement de la stabilité des peuples dans les différents espaces de son appartenance, ce qui lui a valu la confiance de tous ses partenaires, grâce aux nombreux exploits de la diplomatie algérienne dont le plus récent est l'accès, avec mérite, au siège de membre non permanent au Conseil de sécurité".