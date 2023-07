Togo: Les banques font des efforts

Le ministre de l'Economie et des Finances a demandé jeudi aux banques de poursuivre les réformes et d'être plus disponibles pour les clients, particuliers et entreprises.

Lors du Conseil national du crédit (CNC) qui a eu lieu jeudi, le ministre de l'Economie et des Finances, Sani Yaya, est revenu sur la situation du secteur bancaire.

Il a indiqué que l'assainissement du portefeuille de crédit des banques et des systèmes financiers décentralisés se poursuivait.

Le taux brut de dégradation des banques est passé de 11% fin mars 2022 à 9% fin mars 2023.

Celui des institutions de microfinance a baissé d'un point en un an; un réel progrès.

Le ministre évoque d'ailleurs des 'évolutions positives'.

Afin de rendre le secteur plus performant, Sani Yaya invite les banques à accélérer la poursuite de la digitalisation des services financiers, tout en renforçant la sécurité des systèmes d'information, particulièrement les dispositifs de cybersécurité.

Mais aussi à améliorer la qualité des services financiers, notamment le fonctionnement normal des guichets et distributeurs automatiques, ainsi que la prise en charge rapide des réclamations des clients

Les établissements financiers sont également invités à garantir transparence et célérité dans le traitement des opérations de transfert des opérateurs économiques.

Enfin, le ministre de l'Economie et des Finances demande aux banques d'accorder davantage de prêts aux micros, petites et moyennes entreprises, ainsi qu'aux secteurs de l'habitat et de l'agriculture.