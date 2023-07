Ile Maurice: Côte-d'Or| Parcs technologiques - Aucune construction en vue

En cette journée pluvieuse, direction Côte-d'Or, qui, en sus de son National Sports Complex, était censé héberger de nombreux autres projets annoncés lors de récents Budgets comme un Education Hub, une académie de football avec le soutien du club de Liverpool, une Integrated Smart City, un hippodrome, un immeuble de 50 étages baptisé World Trade Centre et un Data Technology Park. D'ailleurs, mardi au Parlement, le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, a déclaré que des parcs technologiques sont en construction sur 150 arpents dans cette localité. Déjà, dans son Budget pour 2020-21, il avait annoncé la création d'un Data Technology Park à Côte-d'Or et que Landscope (Mauritius) Ltd, s'était vue confier la responsabilité de réaliser ce projet. Nous nous sommes rendus sur place pour voir si les travaux de ces parcs technologiques ont effectivement démarré ou s'il s'agit d'un effet d'annonce.

À côté d'un vaste terrain destiné à la construction, quelques femmes dans les champs. Ce lieu devait également servir d'hippodrome et la construction devait démarrer dès le début de l'année financière 2022-2023. Travaillant dans ces cultures depuis deux ans, elles racontent qu'elles n'ont pas vu de construction sortir de terre jusqu'à présent. Juste derrière le stade, sur le vaste terrain, entre ce qui ressemble à de petits bâtiments abandonnés, devant abriter les ouvriers, on rencontre un ouvrier bangladais qui y réside actuellement avec un autre ami. Il est à Maurice depuis 2018. «Je faisais partie de ceux qui ont construit le complexe sportif. Une fois la construction terminée, les ouvriers bangladais et chinois sont rentrés chez eux. Quelques-uns ont été envoyés travailler dans une autre entreprise. J'attends maintenant d'être transféré moi aussi puisque mon travail ici est terminé», raconte-t-il.

Sur le site, on peut voir un lot de terre récemment nettoyé, des déchets empilés çà et là, un panneau de signalisation en chinois qui servait à orienter les ouvriers et un tracteur garé à proximité du petit bâtiment abandonné et vétuste, qui servait d'abri aux ouvriers. Aucun signe de construction en vue.