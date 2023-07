Ile Maurice: Logements sociaux - Un nouveau retard enregistré pour la construction des maisons de la NSLD

La New Social Living Development Ltd (NSLD) n'est pas au bout de ses peines. Avec l'annonce du ministre Steven Obeegadoo que la compagnie de Nundun Gopee s'est désistée par rapport à la construction de 800 maisons dans la circonscription de Port-Louis-Nord-Montagne-Longue et celle de Moka-Quartier-Militaire, voilà que la NSLD se retrouve à la case départ, du moins, pour ces 800 maisons.

Comme l'a dit le ministre au Parlement, mardi dernier, un porte-parole de la NSLD affirme que la compagnie n'a pas donné de raison officielle par rapport à son refus d'aller de l'avant avec la construction des 800 maisons. Nundun Gopee and Co Ltd était une des 14 compagnies choisies. Selon notre interlocuteur, elle avait soumis les détails de son plan de construction, de même que son Preliminary design. Elle était appelée à faire une demande de Building and use permit.

Juste avant de signer le contrat, la compagnie a informé la NSLD qu'elle refuse l'offre de construction. Toujours selon notre interlocuteur, la compagnie a agi dans les temps voulus. Elle ne pourra être sanctionnée. «C'est comme cela dans des projets. Il faut s'attendre à de telles situations.» Il concède qu'il y aura du retard pour ces maisons dans les circonscriptions 4 et 8.

Après ce désistement, la NSLD se tournera, de nouveau, vers le Construction Industry Development Board (CIDB) pour chercher une nouvelle entreprise. Il se pourrait qu'une des 13 compagnies sur la liste soit sollicitée. Sollicité, Avinash Gopee, un des directeurs de la société, n'a pas voulu donner les raisons de ce désistement.

%

De son côté, l'auteur de la question parlementaire, Ehsan Juman, déplore que Steven Obeegadoo n'ait pas été en mesure de donner les raisons pour lesquelles Nundun Gopee and Co. Ltd s'est désistée. Il pense que la compagnie n'aurait pas été en mesure de construire 800 maisons au coût de Rs 2,7 millions. «J'ai appris que c'est le cas également pour d'autres compagnies. C'est la raison pour laquelle certaines d'entre elles pensent à se lancer dans des maisons préfabriquées. Je me demande si des personnes auront des maisons clé en main ou si le gouvernement ne doit pas débourser encore Rs 500 000 à Rs 700 000 pour que la construction soit complétée.» Il trouve dommage qu'il y ait autant d'opacité dans un projet, qui nécessite plus de Rs 21 milliards.