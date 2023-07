Algérie: Anniversaire de l'indépendance - Distribution de près de 16.900 logements dans l'ouest du pays

ORAN — Près de 16.900 logements de différents programmes ont été distribués, jeudi à travers les wilayas de l'ouest du pays, dans le cadre de la célébration du 61e anniversaire de la fête de l'Indépendance et de la Jeunesse, sous l'égide des autorités de wilaya, en compagnie de la famille révolutionnaire.

A Oran, la cérémonie de distribution de 2.869 logements publics locatifs et promotionnel aidé (LPA) s'est déroulée dans la salle de conférences de la Mosquée pôle "Abdelhamid Ibn Badis".

Ce quota a porté sur 2.549 logements publics locatifs, dont 1.300 à Arzew, 500 à Bousfer, 396 à Oued Tlelat, 200 à Aïn El Kerma, 153 à Boutlelis, outre 320 logements LPA (ancien et nouveau programmes) dans les communes de Bir El Djir et Aïn El-Turck.

A Sidi Bel Abbes, 2.253 logements, dont 813 logements publics locatifs, 490 logements location/vente (AADL), 140 logements promotionnels aidés (LPA), 577 aides à l'habitat rural, 233 aides aux lotissements sociaux d'auto construction des hauts plateaux, ont été attribués.

La wilaya de Nâama, pour sa part, a enregistré la distribution de 850 logements et aides à la construction et des actes de propriété de logements dans différentes communes, notamment 298 aides à l'habitat rural, 306 destinés aux lotissements sociaux, 222 actes de propriété d'habitations dans les lotissements sociaux et 24 logements LPA.

A Tlemcen, les clés de 2.723 logements ont été remises à leurs bénéficiaires à travers plusieurs communes, notamment 408 logements publics locatifs à Remchi, 300 aides à l'habitat rural dans plusieurs communes, 220 aides aux lotissements sociaux, 1.521 logements location/vente (AADL), 224 logements promotionnels publics (LPP) et 50 logements LPA à Marsa Ben M'hidi et Tlemcen.

A Aïn Témouchent, l'opération de distribution de plus de 1.000 logements de différents programmes a vu la distribution de 167 logements du programme de résorption de l'habitat précaire (RHP), 38 logements publics locatifs à Beni Saf, 100 autres similaires à Aïn Tolba et Tamazougha.

En outre, 499 logements location/vente (AADL) et 23 autres du programme social participatif ont été distribués dans la commune de Chaâbat Lham, ainsi que des décisions d'octroi de 200 aides à l'habitat rural.

Quant à Mascara, 821 logements ont été distribués, dont 571 logements publics locatifs et 250 logements LPA, ainsi que 1.000 aides à l'habitat rural et des subventions pour la construction rurale.

A Tiaret, les clés de 1.311 logements de différentes formules ont été remises à leurs bénéficiaires, dont 144 logements publics locatifs dans les communes de Rahouia, Sidi Ali Mellal et Djebila Rosfa, 150 logements dans formule location/vente (AADL) à Sougueur, en plus de 293 logements publics locatifs (LPL) au chef-lieu de wilaya.

En outre, 184 bénéficiaires ont reçu des décisions d'aides de 700.000 DA pour la réalisation d'habitations rurales, 540 aides de 700.000 DA pour l'auto-construction dans les communes de Rechaïgua, Rahouia, Sougueur et Madna.

A Saïda, 2. 094 logements ont été distribués, à la même occasion, dont 883 logements publics locatifs, 192 promotionnels libres (LPL), 78 promotionnels aidés (LPA), en plus de la remise de décisions de bénéficier de 523 aides financières à l'auto-construction, dans le cadre du Programme des Hauts Plateaux et du Sud, ainsi que 418 autres aides à l'habitat rural.

A El Bayadh, plus de 600 décisions d'aides financières ont été délivrées aux bénéficiaires des deux programmes de lotissements sociaux pour l'auto-construction et l'habitat rural, en plus de la distribution de 45 logements publics locatifs.

A la même occasion, plus de 3.400 actes de propriété ont été remis à leurs bénéficiaires, dans le cadre de la régularisation foncière à travers toutes les communes de l'a wilaya, en plus de 3.000 livrets fonciers de logements sociaux locatifs ont été délivrés dans la commune de Labiodh Sidi Cheikh.

A Relizane, à l'occasion de la commémoration de cet anniversaire historique, une cérémonie de distribution de plus de 2.000 logements a été organisée, dont 699 logements publics locatifs répartis sur 11 communes et 1.200 logements de la formule location/vente (AADL) dans les communes d'Oued R'hiou, Jdioua, Merdja Sidi Abed, outre 20 logements LPA dans la commune de Bendaoud et 83 décisions d'aides à l'habitat rural.

A Mostaganem, 767 logements publics locatifs ont été distribués au niveau de plusieurs sites dans les communes de Mostaganem, Mesra, Aïn Tedles, Hadjadj, Mansourah et Stidia, ainsi que 160 logements LPA sur les sites de la commune de Mazaghran et Sidi Lakhdar.