Sénégal: A Dakar, un sursaut citoyen pour améliorer le cadre de vie dans les quartiers

Dakar — Face aux problèmes environnementaux, des initiatives locales sont à l'oeuvre dans des quartiers de Dakar notamment aux Parcelles Assainies et Fass Delorme pour améliorer le cadre de vie des populations par les actions de nettoiement et de reboisement.

A l'unité 4 des Parcelles assainies, les jeunes ont mis en place depuis 2019, le Projet de développement de l'unité 4 (PRODEV4), une initiative destinée à apporter des solutions à la dégradation continue du cadre de vie de notre quartier, a indiqué Mathioye Ndiaye, son président lors d'un entretien avec l'APS.

Quatre ans après, a-t-il souligné, le PRODEV4 continue de mener auprès des habitants du quartier des activités de sensibilisation sur l'importance de préserver le cadre de vie.

L'association à but non lucratif est pilotée par un comité directeur composé pour l'essentiel de jeunes de l'unité 4 des Parcelles assainies, un quartier d'environ 6000 habitants et 375 maisons, a dit le président du PRODEV4.

Il a indiqué que le PRODEV4 a mené depuis sa création de grandes activités citoyennes de nettoiement et de reboisement à travers les allées et rues du quartier.

Ces grandes activités, a-t-il souligné, »ont permis de débarrasser notre quartier des dépôts sauvages et tas d'ordures tout en mettant en place à travers les rues et ruelles, des poubelles de fortune confectionnées à partir de bidons d'huile de 20 litres pour la collecte des déchets ».

%

Des actions de reboisement ont permis de planter depuis 2019 près de 200 arbres, d'installer des pots de fleurs confectionnés à partir de vieux pneus, de réaliser parallèlement sur des murs, des graffitis et fresques avec des messages axés sur la préservation de notre cadre de vie, a-t-il ajouté, se réjouissant des "résultats positifs" obtenus grâce à ces initiatives bénévoles et citoyennes des habitants.

"Nous avons aujourd'hui, grâce à ces actions citoyennes, le quartier le plus verdoyant de toutes les unités des Parcelles assainies de la commune de Golfe Sud, et c'est vérifiable", a-t-il assuré, indiquant que cet état de fait a poussé la commune de Golfe Sud à confier au PRODEV4, le lancement de son programme »Golfe propre », en avril 2022.

D'autres quartiers de Dakar, ayant pris connaissance des actions citoyennes, viennent s'inspirer de ce modèle de gestion et de prise en charge de notre cadre de vie, a-t-il signalé, ajoutant que la municipalité de Golfe Sud encourage d'autres quartiers de la commune.

Le président du PRODEV4 a estimé que le mérite des habitants de leur quartier est qu'ils n'ont pas attendu un soutien des autorités compétentes pour s'occuper de leur cadre de vie.

"Nous n'attendons pas que les autorités compétentes viennent changer notre quartier, ou aménager nos ruelles. Nous avons mené nos actions dans le bénévolat et l'engagement sincères", a-t-il soutenu.

Toutefois, il a appelé les autorités et services étatiques compétents, à descendre dans les quartiers, à venir à la base voir ce que les gens arrivent à faire bénévolement grâce à l'engagement citoyen.

Dans le quartier, »nous souhaitons que les responsables étatiques de la Direction du cadre de vie descendent pour voir nos réalisations pour maintenir notre cadre de vie propre », a plaidé M. Ndiaye.

A Fass Delorme, un autre quartier de Dakar, des actions citoyennes sont entreprises par les membres de l'Association des propriétaires et des habitants.

C'est ainsi qu'une journée de reboisement de 100 plants d'arbres dans tout le quartier a été organisée le 20 juin dernier par les habitants de Fass Delorme, a confié à l'APS, le président de l'association des propriétaires et des habitants de Fass Delorme, Assane Ndione.

"L'objectif de cette journée, a-t-il souligné, est de reboiser sur l'étendue du quartier 100 plans d'arbres dans le but de reverdir nos rues et améliorer les conditions de vie des habitants".

Cette journée a enregistré la participation du maire de Gueule Tapée-Fass-Colobane, Abdoul Aziz Paye, du représentant du maire de la ville de Dakar, El Hadji Ibrahima Ndiaye, des mouvements associatifs, des dahiras, (écoles coraniques) et des écoles de football du quartier.

Il a souligné que cette journée a été l'occasion de sensibiliser les habitants du quartier particulièrement les jeunes sur le rôle et l'importance des arbres dans l'amélioration du cadre de vie.

"Nous souhaitons que cette action citoyenne soit inculquée aux enfants de notre quartier de sorte qu'à l'avenir qu'ils puissent imiter nos gestes", a-t-il ajouté.

Cependant il a déploré le fait que la question de l'environnement soit souvent reléguée au second plan dans les quartiers. »Les gens ne s'intéressent pas tellement aux questions environnementales alors qu'on parle de plus en plus de dérèglement climatique. Je pense donc, qu'il faut sensibiliser davantage la population afin qu'elle prenne conscience de l'importance de l'environnement dans notre vécu quotidien », a-t-il préconisé.

Le président de l'association des propriétaires et des habitants de Fass Delorme a appelé les autorités étatiques et municipales à "collaborer davantage" avec les mouvements associatifs et citoyens dans la mise en oeuvre des actions destinées à améliorer leur cadre de vie.

Forte mobilisation des femmes aux activités de reboisement

Secrétaire générale de l'association des propriétaires et habitants de Fass Delorme, Mame Diatou Ndiya Ndiaye, s'est réjouie de la forte participation des femmes lors de cette 3ème journée de reboisement.

"La femme est au début et à la fin du développement. Si les mamans s'impliquent davantage dans les activités de reboisement de notre quartier, nous allons respirer de l'air pur et améliorer les conditions de vie de nos familles" a-t-elle souligné.

Elle a soutenu que leur association à but non lucratif ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. "Nous allons planter plus de 200 arbres d'ici la fin de l'année contre 109 arbres plantés en 2021", a-t-elle indiqué entourée des femmes et des jeunes du quartier fortement mobilisés pour la réussite de cette 3ème journée.

Pour maintenir les plants d'arbres reboisés en vie, Mme Ndiaye a souligné qu'une stratégie de parrainage des arbres par les jeunes du quartier a été mise en place.

"Chaque arbre est parrainé par un jeune, c'est une façon de responsabiliser les jeunes pour la sauvegarde des arbres. Cette stratégie a poussé les jeunes à s'impliquer davantage dans la préservation de l'environnement", a expliqué Mme Ndiaye.

Astou Mbène Mbaye, une jeune dame participant à cette journée de reboisement, a expliqué que sa présence à cette activité est liée à son "engagement citoyen" en faveur de l'amélioration du cadre de vie des habitants du quartier Fass Delorme.

"L'association nourrit un idéal qui n'est rien d'autre que d'être utile au développement du quartier Fass Delorme et faire du quartier un endroit agréable à vivre. C'est dans cette même lancée que s'inscrit cette journée de reboisement qui cadre parfaitement avec les objectifs de conservation de notre environnement", a ajouté Mme Mbaye.

Invité à cette journée de reboisement, le coordinateur du Projet appui à la convention des maires pour le climat et l'énergie au Sénégal, El Hadji Ibrahima Ndiaye, a salué la tenue cette activité organisée par l'association des propriétaires et des habitants de Fass Delorme.

"Les opérations de reboisement participent à l'amélioration des conditions de vie des populations", a-t-il soutenu, rappelant le rôle important que l'arbre joue dans l'absorption du gaz carbonique, principal facteur de réchauffement climatique.

Il a appelé toutes les collectivités territoriales à travailler pour l'amélioration du cadre de vie des quartiers en plantant des arbres.

"Il est bien que des actions communautaires de ce genre puissent se dérouler et être accompagnées au niveau institutionnel par les collectivités territoriales et des partenaires financiers et techniques", a ajouté M. Ndiaye.