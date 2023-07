Sénégal: La 10e revue sectorielle du PAQUET lancée à Diamniadio

Diamniadio — Plusieurs officiels, partenaires techniques et financiers, élus territoriaux et divers acteurs du secteur de l'éducation participent à la 10ème revue sectorielle du Programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence - Education/Formation (PAQUET-EF), ouverte, jeudi à Diamniadio, dans le département de Rufisque.

"Cette revue sectorielle constitue surtout une occasion supplémentaire pour analyser avec l'ensemble du groupe national des partenaires de l'éducation et de la formation la portée de la mise en oeuvre des axes de notre politique éducative", a déclaré le ministre de l'Enseignement supérieure, de la Recherche et de l'Innovation, Professeur Moussa Baldé, à l'ouverture des travaux au ministère de l'Education nationale.

Il a exhorté « l'ensemble des acteurs ici présents à procéder à une analyse approfondie des rapports qui seront présentés et à engager des réflexions constructives afin de formuler ensemble des orientations consolidant les acquis qui permettent de s'inscrire dans une dynamique d'offrir aux apprenants, de meilleures opportunités d'accès équitable à des apprentissages de qualité dans un environnement sécurisé ».

Il a assuré que cette rencontre constitue pour le Gouvernement, un cadre privilégié de dialogue avec ses partenaires autour des performances de ce secteur et des grands défis à relever ensemble.

Cette revue permettra d'évaluer le paquet pour pouvoir l'améliorer, le but étant de faire en sorte que l'école sénégalaise soit plus équitable, plus qualitative et plus inclusive comme le veut le président de la République, Macky Sall, a-t-il expliqué en rappelant l'importance du capital humain dans la mise en oeuvre du Plan Sénégal émergent (PSE).

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a promis d'attendre les conclusions de cette 10ème revue du Paquet avant de prendre les décisions idoines pour une meilleure qualité du système éducatif sénégalais.