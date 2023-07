Togo: Fort accent sur l'impact de l'action volontaire et l'inspiration du changement positif

« L'impact de l'action volontaire : Inspirer le changement positif », c'est le thème de la 8ème édition du concours national « Meilleur Volontaire de l'année, édition 2023 », dont le lancement officiel a été effectué Mercredi au siège de l'ANVT (Agence Nationale du Volontariat au Togo) à Lomé.

Pour cette édition du concours qui met encore plus en lumière les jeunes gens engagés dans divers projets de l'Etat togolais en lien avec les ODD (Objectifs de Développement Durable) et près des partenaires du Volontariat au Togo, il est annoncé que 14 candidats seront primés dans trois diverses catégories à savoir celle de Meilleur Volontaire de l'année, de Meilleure Femme de l'année et de Meilleur Volontaire sur un projet de l'Union Européenne.

Présentant une fois encore ce concours, vieux déjà de 8 ans, le Directeur Général de l'ANVT, Omar Agbangba, a avancé que cette initiative est partie du constat selon lequel, « la contribution des volontaires partout où ils passent n'est plus négligeable. Le travail qu'ils font n'est pas à ignorer. Et c'est donc une manière de saluer ce qu'ils font ».

Sur les conditions de participations, avait-il évoqué, peut participer au concours cette année, tout volontaire en mission au Togo ou à l'étranger depuis au moins six mois. Les anciens candidats primés ne sont plus acceptés. Et enfin, les dépôts de dossiers de candidature sont ouverts et ont lieu du 05 au 28 Juillet 2023, sur le site de l'ANVT et dans ses démembrements dans les régions du pays.

Comme aux éditions précédentes, six thématiques feront l'objet de ce concours à savoir, « la Santé, l'Education, l'Animation sociale et Développement communautaire, l'Environnement-agriculture, la Justice-Droit-Equité et Genre et l'Administration ».

En termes de méthodologie de sélection, a expliqué M. Agbangba, le processus est en trois étapes dont une première sur étude de dossiers de candidatures soumis par les volontaires, 3 candidats par thématique seront retenus, soit un total de 18 demi-finalistes. Ces derniers seront soumis à l'entretien et auditionnés soit au téléphone ou en présentiel, pour n'en retenir finalement que 6 finalistes, après addition des notes d'étude de dossier et celles de l'entretien. Enfin, viendra l'étape de reportage photo et vidéo sur ces six finalistes pour permettre au public par le SMS Voting, après visualisation des éléments vidéos et témoignages, de les départager.

Les lauréats de cette année auront donc à se répartir selon les termes du concours la somme de 10.000.000 F cfa.

Cette cérémonie de lancement a été aussi l'occasion pour des lauréates de la précédente édition de témoigner sur les avantages et opportunités que leur offre une telle mise en lumière de leurs actions au travers d'un tel concours. « Il m'a permis de faire le point sur ma mission, les connaissances acquises... Et de connaitre assez de monde avec qui je suis resté en contact par rapport aux opportunités que je pourrais saisir après ma mission », a déclaré l'une d'entre elles.

Pour rappel, l'édition 2022 de ce concours a permis d'enregistrer environ 300 candidatures, et de primer 13 volontaires. Le prix de Meilleur Volontaire était allé à Abdou-Yakinou Batcha, alors que Mme Domenyoto Eya Abbey, a remporté le prix de Meilleur Volontaire femme de l'année, et P'tèma Aparki a enlevé le Premier prix de Meilleur Volontaire de l'année sur un projet de l'UE.