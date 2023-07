Afrique du Nord: Commission mixte maroco-omanaise. Signature d'une convention de partenariat et de trois mémorandums d'entente

Une convention de partenariat et trois mémorandums d'entente couvrant plusieurs domaines ont été signés, mardi à Rabat, lors de la sixième session de la Commission mixte entre le Royaume du Maroc et le Sultanat d'Oman, coprésidée par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et son homologue omanais, Badr bin Hamad bin Hamoud Al Busaidi.

Ces conventions portent essentiellement sur les domaines relatifs aux secteurs du transport maritime, portuaire et ferroviaire, de l'action diplomatique et de la protection du consommateur.

La convention de partenariat dans le domaine du transport maritime et portuaire vise à encourager les deux parties à développer leurs relations économiques, commerciales et leurs activités maritimes, ainsi qu'à soutenir l'investissement commun et à renforcer l'échange d'expériences et d'expertises.

Concernant l'action diplomatique, les deux parties ont signé un mémorandum d'entente entre le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération africaine-l'Académie marocaine des études diplomatiques et le ministère des Affaires étrangères d'Oman-l'Académie diplomatique, pour renforcer la coopération bilatérale en développant un cadre de formation diplomatique, d'échange d'expériences, d'expertises et d'informations dans le domaine des relations internationales, de la diplomatie, des politiques étrangères ainsi que du droit international sur la base du respect mutuel.

%

Dans le domaine de la protection du consommateur, un mémorandum d'entente a été signé afin de renforcer la coopération au niveau artistique, technique, légal ainsi qu'au niveau des politiques publiques, pour sensibiliser le consommateur, défendre ses droits et assurer la qualité des services et des produits destinés à la consommation.

Un mémorandum d'entente a également été signé entre l'Office national des chemins de fer (ONCF) et Oman Rail, destiné à renforcer la coopération entre les deux parties et à développer des partenariats entre les deux réseaux ferroviaires, à travers un échange d'expériences, d'expertises, d'informations et des stagiaires.

En outre, le Maroc et Oman ont signé le procès-verbal sanctionnant les travaux de la sixième commission mixte maroco-omanaise.