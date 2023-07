Cote d'Ivoire: Fête des mères à Adzopé- La Première Dame Dominique Ouattara offre 500 millions Fcfa aux femmes de la Mé

Le Premier ministre Patrick Achi a pris part, ce jeudi 6 juillet 2023, à la cérémonie de célébration de la fête des mères à Adzopé, en compagnie de la Première Dame, Mme Dominique Ouattara. Rapportent les services de la Primature.

Selon cette source, cette cérémonie d'hommage aux mères et aux femmes qui a rassemblé à l'esplanade de la nouvelle gare d'Adzopé, plusieurs centaines de personnes venues des 4 coins de la région de la Mé. Une célébration qui a été l'occasion pour le Premier Ministre Patrick Achi, de saluer les actions de la Première Dame en faveur de l'autonomisation des femmes.

« Vous avez créé le Fonds d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire (Fafci), qui leur permet de développer des activités génératrices de revenus dans une amplitude jamais égalée…. Vous avez changé le destin de tant de femmes. A combien d’Ivoiriennes avez-vous permis de retrouver leur indépendance et leur autonomie, d’en faire des femmes libres, dignes et déterminées ? Combien d’Ivoiriennes vous doivent la possibilité d’avoir des revenus réguliers ? Oui, Plus de 300 000 femmes ont bénéficié des programmes du Fafci, dont 11 000 dans la région de la Mé, pour plus de 2 milliards de Fcfa d’appuis », a-t-il déclaré.

L'implication de la Première Dame Dominique Ouattara dans la lutte contre la pauvreté au sein de la gente féminine contribue, selon le Chef du Gouvernement, au renforcement de l'ambition du Président de la République, Alassane Ouattara. « Vous avez contribué à la force de la vision présidentielle, projetée jour après jour, au-delà des contingences du quotidien vers cette Nation nouvelle promise pour 2030 : cette Côte d’Ivoire Solidaire, où la richesse par tête aura de nouveau doublé, où la pauvreté aura été divisée par deux, et où l’espérance de vie aura gagné dix ans », s’est réjoui Patrick Achi.

%

Le Premier Ministre a ainsi réitéré l'engagement de la région de la Mé à demeurer aux côtés du Président de la République et à le soutenir dans son ambition de doter la Côte d’Ivoire d'une société solidaire. « Face aux défis actuels, nous n’avons qu’un seul choix, qu’une seule parole, qu’une seule évidence : être là demain comme nous sommes là aujourd’hui, à vos côtés et aux côtés de Monsieur le Président de la République, solidaires et mobilisés autour de lui, avec lui, pour lui… », a-t-il conclu.

La Première Dame Dominique Ouattara s’est, quant à elle, réjouie de cette célébration de la femme qui est une occasion de remettre en lumière le rôle et la place centrale qu'elle occupe dans la société et particulièrement dans la cellule familiale. « Nous vous célébrons pour la vie que vous donnez, mais aussi pour tous les efforts que vous fournissez pour assurer le bien-être et l’éducation de vos enfants. Vous travaillez dur pour soutenir vos époux et contribuer à l’équilibre de vos familles », a-t-elle indiqué.

Raison pour laquelle la Première Dame confie avoir mis en place le Fonds d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire, pour soutenir leur autonomisation : « Aujourd’hui, le FAFCI a atteint un capital de 26 milliards de Fcfa et plus de 71 milliards de FCFA d’activités financées grâce à un excellent taux de remboursement de 98%.

Ce montant permet à plus de 360 000 femmes de mener des activités génératrices de revenus qui permettent à plus de 2 millions de personnes de sortir de la pauvreté », s’est félicitée Mme Dominique Ouattara. Pour la région de la Mé, outre les 2 milliards de Fcfa alloués aux femmes, la Première Dame a octroyé, dans le cadre du Fafci, une autre enveloppe de 500 millions Fcfa. Ont pris part à cette célébration des mères à Adzopé, plusieurs membres du gouvernement, des épouses de chefs d’institutions, dont celles du Vice-Président et du Premier Ministre.

Bamba Moussa