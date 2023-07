Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07Juillet 2023

Cameroun : Football- Kylian Mbappé s’y rend pour disputer un match spécial

Alors que la saga Kylian Mbappé continue de se dérouler lors du mercato estival 2023, l’attaquant du Paris Saint-Germain trouve du réconfort dans un voyage au Cameroun, pays d’origine de son père Wilfrid. Dans le tourbillon qui entoure son avenir, entre déclarations du président du PSG Nasser Al-Khelaïfi et Révélations sur un potentiel transfert au Real Madrid, Mbappé profite de ses vacances pour échapper à la frénésie médiatique. Après des visites à Marrakech et un séjour à Miami, le capitaine de l’équipe de France se rend au Cameroun, accompagné de l’ancien basketteur Joakim Noah.(Source :afrikmag)

Côte d’Ivoire : Retour du Hajj 2023 - Le 1er vol accueilli par le ministre Vagondo Diomandé et Sem Saad Bin Bakheat Al-Qathami

Le premier vol de pèlerins, du contingent étatique, a regagné Abidjan, ce jeudi 6 juillet 2023. En bas de l’échelle de coupé de l’Airbus A330, de la flotte Lion Air, une compagnie aérienne indonésienne, à l’Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, Vagondo Diomandé et Sem Saad Bin Bakheat Al-Qathami, ambassadeur de l’Arabie Saoudite près la République de Côte d’Ivoire.Le ministre Vagondo Diomandé a remis à chacun des 430 pèlerins une tige de fleur pour souhaiter le traditionnel akwaba à ses compatriotes qui ont séjourné pendant au moins un mois en terre sainte pour effectuer le 5ème pilier de l’Islam. « Ce que nous pouvons dire, c’est que Dieu qui au contrôle de tout puisse exaucer toutes les prières dites pour la paix et la quiétude dans notre beau pays et l’Afrique », s’est-il réjoui. Au nom des pèlerins, il a exprimé toute la gratitude due au Président Ouattara.( Source :Fratmat.info)

Tunisie : Insécurité-Nouvelles violences contre des migrants

En Tunisie, de nouvelles violences contre les étrangers ont éclaté mercredi dans le pays. Des migrants d’origine subsaharienne ont été pourchassés dans la ville de Sfax, située au centre du pays. A suite de la mort, dans la nuit de lundi, d’un homme de 41 ans à coup de poignard, certains habitants s’en sont pris aux migrants à coup de bâton et de sabre, près de quarante migrants, parmi lesquels, des femmes et des enfants, ont été blessés. Ces violences rappellent celles qui s’étaient déroulées au mois de mars en Tunisie et leur répétition inquiètent dans un pays qui est devenu le point de départ vers l’Europe pour beaucoup de migrants. (Source : France 24)

Sénégal : FORUM ‘‘INVEST IN SENEGAL’’- Le vice-président représente le chef de l’Etat ivoirien

Le Vice-président de la République, Tiémoko Meyliet KONE est arrivé le mercredi 5 juillet 2023, à Dakar pour participer au Forum international « Invest in Sénégal ». Le numéro 2 ivoirien y représente le Chef de l’Etat, Alassane OUATTARA à cette rencontre qui se tiendra du 6 au 8 juillet 2023 et réunira 3000 participants du monde entier. Selon l’Agence pour la Promotion de l’Investissement et des Grands Travaux (APIX-SA), 51 projets matures d’un coût global de 2000 milliards de F cfa ont été retenus pour être présentés aux investisseurs qui vont séjourner à Dakar. (Fratmat)

Burkina Faso : Cpi - La burkinabè Adelaïde Dembélé en lice pour un poste de juge

La magistrate burkinabè de grade exceptionnel, Adelaïde Dembélé est candidate au poste de juge à la Cour pénale internationale (Cpi) pour la période 2024-2033.L’élection se tiendra à New York en décembre 2023 à l’occasion de la 22ème Assemblée des Etats parties (Aep) au Statut de Rome. Le président de Conseil Supérieur de la Magistrature, Mazobé Jean Kondé lui a délivré le 15 mars dernier un document attestant de la conformité de sa candidature à ces hautes fonctions judicaires. Juge d’instruction international Adelaïde Dembélé, est une magistrate de carrière expérimentée en enquête, elle a également été juge d’instruction à la cour spéciale en Centrafrique.( Aouaga.com)

Rdc : Kinshasa- Recrudescence des cas de kidnapping

En début de semaine, la police a présenté au ministre de l'Intérieur 27 personnes présumées auteurs d'enlèvements. L’opposition dénonce l'incapacité du gouvernement à mettre fin à ce type de criminalité. « Nous sommes vraiment en insécurité partout dans la capitale. Les autorités, vous devez prendre toutes les mesures possibles pour nous protéger. ». Cet appel d'Ernest Katambwe, un des habitants de Kinshasa, est le même que lancent aujourd'hui beaucoup de Kinois, car l’insécurité s’est étendue dans une ville où les enlèvements sont devenus réguliers dans les rues comme dans les transports en commun. Cette crise intervient alors que Kinshasa doit accueillir, à la fin du mois, les neuvièmes Jeux de la francophonie et que les élections générales vont se dérouler dans moins de six mois en République démocratique du Congo.( Source : Dw)

Mali : Douce rectification - L’armée reprend son pouvoir…

Le remaniement du samedi dernier au soir, sent tout sauf un acte concerté entre acteurs de premier plan. Il n'annonce pas moins l'épée de Damoclès qui pèse sur le Vieux leopard qui jurait détenir les remèdes à tous les maux du Mali, avant de sombrer dans les diatribes en lieu et place de sa baguette magique. Tout se serait passé ainsi et depuis toujours sous cette transition (Un Assimi Goita qui fait et défait) si le M5 avec Choguel en tête, n'avait pas emmerdé les militaires dans la première phase de la transition. (Source : abamako.com)

Guinée : Cas Cellou Dalein- L’ambassade de France apporte des précisions sur l’audio attribué à Macron…

Un message audio attribué au Président français est devenu viral sur les réseaux sociaux et autres plateformes digitales de messageries instantanées.Le fichier sonore de 53 secondes, attribué à Emmanuel Macron, a été partagé des centaines de milliers de fois en Guinée. L’audio est en quelque sorte une « mise en garde » adressée au colonel Mamadi Doumbouya par le numéro 1 français. Le retour annoncé de Cellou Dalein Diallo en Guinée, de sa possible inculpation et des conséquences que cela pourrait engendrer sont évoqués. Mais qu’en est-il de son authenticité ? Selon l’ambassade de France, il s’agit d’un montage fait à travers l’intelligence artificielle. « Depuis quelques jours, un audio du Président Emmanuel Macron réalisé à partir de l’intelligence artificielle (IA) circule sur Facebook en Guinée. Comme de nombreux internautes l’ont remarqué, il s’agit d’un montage », précise la représentation diplomatique française en Guinée. Face aux tentatives de manipulation de l’information, la vigilance collective et la vérification des sources est le meilleur rempart, précise l’ambassade dans une note consultée par Africaguinee.com.

Niger : Centrale solaire- 30 MWc d’énergie verte additionnelle

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Mohamed Bazoum, a procédé, dans l'après-midi du mercredi 5 Juillet 2023, à l'inauguration de la nouvelle Centrale Solaire de Gorou Banda, près de Niamey, au cours d'une visite qu'il a effectuée sur le site en compagnie de M. Josep Borrell Fontelles, Haut Représentant de l'Union Européenne pour les Affaires Étrangères et la Politique de Sécurité et Vice-président de la Commission Européenne, en visite de travail de deux jours au Niger. D’un coût de 20 milliards de Fcfa, cette infrastructure, la plus grande du genre jamais réalisée au Niger, est le fruit d’une coopération exemplaire entre le Niger, l’Agence Française de Développement (Afd) et l’Union Européenne (Ue). D'une capacité de 30 MWc et une production de 53 GW/h par an, elle permettra d’alimenter environ ‪500.000 personnes, soit quelques 70.000 abonnés, une fois sa production injectée dans le réseau de la NIGELEC que le Ministre d’Etat, Ministre de l’Energie et des Energies renouvelables, M. Ibrahim Yacouba, a annoncé pour le 25 août 2023. (Source : aniamey.com)

Afrique du Sud : Commerce et sécurité au menu de la visite de Ramaphosa en Rdc

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est arrivé en République démocratique du Congo pour participer ce jeudi à la 12ème session de la commission bi-nationale entre les deux pays. Après un entretien en tête-à-tête avec son homologue Félix Tshisekedi au Palais de la Nation, les deux chefs d’État devraient assister aux travaux d’un forum économique. Alors que l’Afrique du Sud reste un partenaire de poids pour la RDC en termes d’importations, d’exportations et d’investissements, les relations entre les deux présidents sont cordiales, mais loin d’être aussi fusionnelles que celles qui unissaient leurs prédécesseurs, Jacob Zuma et Joseph Kabila. Les discussions entre les deux chefs d’État devraient dépasser le cadre strictement économique et concerner également la situation sécuritaire à l’est de la Rdc, alors que l’Afrique du Sud est parmi les pays du continent qui fournit le plus de troupes à la Monusco. (Source : Rfi)

Une sélection de Bamba Moussa