Seychelles: La taxe environnementale du tourisme au pays entrera en vigueur le 1er août

La taxe environnementale du tourisme entrera en vigueur le 1er août, aux Seychelles, avec une approche à trois niveaux, a déclaré jeudi le vice-président Ahmed Afif.

La taxe a été approuvé par le Conseil des ministres lors de sa réunion de mercredi.

M. Afif a déclaré aux journalistes que "le gouvernement a décidé, après plusieurs discussions avec toutes les parties, de fixer le prélèvement à 25 SCR (2 $), 75 SCR (6 $) ou 100 SCR (8 $), ce qui est pour le moment le moyen le plus agréable de le mettre en oeuvre".

Il a déclaré que ce qui a été convenu, c'est que SCR25 sera pour les petits hôtels, SCR 75 pour les hôtels de taille moyenne et SCR 100 pour les grands hôtels.

M. Afif a déclaré que les détails sur quels hôtels appartiennent à quelles catégories seront donnés par le ministère du Tourisme sur la base de la législation en vigueur.

"La façon dont ce sera collecté, c'est lorsqu'un établissement fait sa facture de la même façon qu'il perçoit la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aujourd'hui, il y aura une ligne sur la facture pour la taxe environnementale et ce sera sur la base de par personne et par nuit", a-t-il expliqué.

M. Afif a ajouté qu'"il y aura une exemption pour les enfants de moins de 12 ans, le personnel des compagnies aériennes et les citoyens seychellois.

Sur la question de savoir si cela pourrait affecter les principaux marchés touristiques des Seychelles en provenance d'Europe, le vice-président a déclaré que ce n'était pas une somme exorbitante.

"Pour un petit hôtel, un client paiera 25 SCR et si la personne passe 10 nuits, ce sera 210 SCR, soit environ 15 dollars, ce n'est pas considéré comme un coût élevé. Bien sûr, ce sera plus élevé pour un client dans les grands hôtels, " il a dit.

M. Afif a déclaré que l'important est d'informer les clients tôt et d'expliquer son objectif et que suffisamment de temps a été accordé aux établissements touristiques pour informer les visiteurs.

"Nous ne nous contentons pas de percevoir une taxe [...], l'intention est d'améliorer notre environnement dans lequel vivent les visiteurs et que nous visons les énergies renouvelables et cela nécessitera des investissements et cette taxe sera leur contribution pour aider un petit pays qui fait beaucoup pour l'environnement aujourd'hui », a déclaré le vice-président.

Il a souligné que les Seychelles sont l'un des petits pays les plus touchés par des actions qui n'ont rien à voir avec nous et a donné l'exemple de la montée du niveau de la mer qui se produit à cause de ce qui se passe dans les pays industrialisés.