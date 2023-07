Afrique: Journée internationale de la femme africaine - Mise en place du réseau 'Les premières Congo'

Le 5 juillet, dans une des salles de conférence de l'Unesco, lors de la table ronde sur " L'entrepreneuriat des femmes de la diaspora : célébration de l'excellence et les réalisations", Patricia Djomseu, cheffe d'entreprises en France et en Europe, est intervenue en parlant de l'existence du nouveau réseau "Les premières Congo".

La dirigeante des entreprises dans le domaine des hautes technologies pour le transport agit également d'une manière transversale et polyvalente avec ses équipes sur dix-huit pays, pour créer et implémenter des actions sociales-économiques innovantes en faveur de la population et des territoires, et créer la dynamique nécessaire au développement durable.

Elle est engagée dans le monde associatif où, depuis plus de vingt ans, elle participe à la recherche de solutions au questionnement de comment repenser le développement en faisant appel au savoir-faire et au savoir-être qui caractérisent la population, notamment les femmes, et apporter, ainsi, des outils réels d'aide à l'autonomie.

C'est dans ce cadre que le réseau "Les premières Congo" interviendra en faveur des femmes du Bassin du Congo. Par rapport à ses explications, il sera constitué d'incubateurs dans la sous-région et accompagnera les femmes ainsi que les équipes mixtes dans la création et le développement de leurs entreprises innovantes.

En somme, il est présenté comme étant un accélérateur de croissance qui s'appuiera sur l'immense potentiel économique des femmes avec un impact social fort, pour créer de la valeur et de l'emploi durable.