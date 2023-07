Tunisie: Séance de travail ministérielle sur la promotion du tourisme saharien et oasien

TUNIS — Les mesures peuvant être prises à court et moyen termes pour promouvoir le tourisme saharien et oasien, ont été au centre d'une séance de travail ministérielle tenue jeudi au palais du gouvernement à la Kasbah, sous la présidence de la Cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

Ces mesures concerneraient la gouvernance, la révision du cadre législatif, le développement du produit et du transport, la protection de l'environnement, l'investissement et les ressources humaines, ainsi que la commercialisation, a fait savoir, la Présidence du gouvernement.

La séance a également, permis de passer en revue les principaux problèmes et défis qui se posent à ce secteur ainsi que les opportunités qui permettent de faire évoluer le tourisme saharien et oasien vers un tourisme durable. Il s'agit, aussi, de diversifier le produit touristique, à travers la valorisation, l'identification, et la protection du patrimoine culturel, humain et naturel.

L'objectif est également, de créer de nouvelles opportunités d'investissement et de nouveaux marchés pour les produits locaux, de terroir et artisanaux, d'améliorer les équipements, d'assurer une bonne exploitation des ressources naturelles et de préserver l'équilibre écologique .