Afrique de l'Ouest: Mouvement des non-alignés - Le pays lance un appel pressant à plus de solidarité envers le Sahel

Le mouvement des non-alignés(MNA) tient ce jeudi 5 juillet 2023 à Bakou la réunion ministérielle du bureau de coordination.

Le Burkina Faso présent à cette rencontre a saisi l'opportunité pour faire un plaidoyer et lancer un appel pressant à plus de solidarité des États membres du mouvement et des partenaires en vue de lui apporter l'accompagnement qui sied au regard des défis multidimensionnels auxquels il est confronté.

Dans sa déclaration, l'Ambassadeur, directeur général de la Coopération bilatérale, Michel Somma, représentant la ministre des Affaires étrangères Olivia Rouamba, a relevé que la nature des défis émergents exige des solutions au plan mondial car, de toute évidence, aucun État, aussi nanti et développé soit-il, ne peut, à lui seul, lutter contre le terrorisme et trouver des solutions pérennes.

Leur résolution dit-il, implique une mutualisation d'efforts et d'actions concertées et coordonnées dans une approche globale d'où la pertinence du thème de la réunion ministérielle « le Mouvement des pays non alignés : unis et inébranlables face aux nouveaux défis ».

L'Ambassadeur Somma a également indiqué qu'il convient de s'interroger sur le rôle que doit jouer le Mouvement dans un contexte mondial marqué par des conflits d'ordre idéologique et de leadership sur fond de calculs géopolitiques.

Pour l'édification de nations paisibles et sécurisées pour tous, le Burkina Faso a invité le Mouvement des Non-Alignés à renforcer la dynamique de l'instauration et de la promotion de l'Etat de droit à l'échelle internationale et la lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes et manifestations.