Maroc: CCME/Patronato ACLI - Présentation du 'Guide pratique pour vivre en Italie'

Rabat — L'ouvrage "Du Maroc à l'Italie - Guide pratique pour vivre en Italie", fruit d'une collaboration entre le Conseil de la Communauté Marocaine à l'Etranger (CCME) et le patronat italien, Patronato ACLI, été présenté jeudi à Rabat.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le président du Patronato ACLI, Paolo Ricotti, a indiqué qu'il est difficile pour les immigrés d'arriver dans un pays sans connaitre leurs droits et la culture du pays d'accueil, ce pourquoi il est important de développer des connexions entre les sociétés civiles marocaines et italiennes pour arriver à construire un meilleur avenir pour ces populations.

"Ce guide vise à construire des ponts entre les deux peuples", a déclaré M. Ricotti, relevant que les membres de la diaspora marocaine peuvent jouer le rôle d'ambassadeurs à la fois pour l'Italie et le Maroc.

M. Ricotti a ainsi insisté sur la nécessité de connaître l'Autre, soulignant qu'il est important de renforcer les liens sociaux entre les peuples marocain et italien pour faciliter les efforts de développement.

De son côté, le secrétaire général du CCME, Abdellah Boussouf, a précisé que le travail sur les différentes problématiques liées à l'immigration doit se faire de manière participative et qu'il est primordial d'accompagner les nouveaux immigrés en évitant "les erreurs du passé".

A cet égard, M. Boussouf a souligné que ce guide est une étape importante dans la création d'un "modèle migratoire réussi" qui peut être une référence pour d'autres pays.

"Nous partageons la même culture", a dit M. Boussouf, passant en revue les étapes historiques exceptionnelles qui témoignent de la force des liens entre les deux pays et du rôle des femmes marocaines immigrées dans la transmission des valeurs identitaires.

"Je suis content de constater que l'événement d'aujourd'hui intervient juste après la visite du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita en Italie pour mettre en vigueur un partenariat stratégique multidimensionnelle, dont l'un des points clés porte sur l'immigration et le dialogue interconfessionnel", a indiqué le secrétaire général du CCME.

En plus de mettre en avant le travail bilatéral entre le Maroc et l'Italie en matière de migration, cette rencontre a également permis à des membres de la diaspora marocaine de partager leurs expériences et recommandations pour améliorer l'intégration des étrangers en Italie.

Revenant, dans une déclaration à la MAP, sur son parcours personnel et professionnel en tant qu'avocate en Italie, Chaimaa Fatihi a affirmé que ce guide pratique permettra de faciliter les démarches administratives des immigrés en Italie.

Cet événement a été marqué, en outre, par la signature d'une convention entre le Patronato ACLI et le CCME, en vertu de laquelle les deux parties s'engagent à contribuer à la réalisation conjointe et coordonnée de programmes de coopération sur la migration marocaine en Italie, ainsi qu'au développement des rapports de coopération en matière de recherche, de production de la connaissance, et d'organisation d'actions dans les domaines d'intérêt mutuel.

Elaboré en arabe et en italien, "Du Maroc à l'Italie - Guide pratique pour vivre en Italie" est un ouvrage qui fournit des informations utiles pour toute personne qui souhaite vivre en Italie et sera suivi par un deuxième volet, qui sera présenté prochainement, avec les informations nécessaires sur la société italienne, sa culture et son histoire.