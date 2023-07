Algérie: Les visées expansionnistes sont ancrées chez l'élite politique marocaine

ALGER — Le président du Conseil consultatif sahraoui, Mohamed Lamine Ahmed, a affirmé, jeudi à Alger, que la trahison et les visées expansionnistes étaient ancrées chez l'élite politique marocaine.

Lors d'une conférence intitulée "Vérité historique et développements de la question sahraouie", organisée par le parti du Front de libération nationale (FLN) en son siège, M. Ahmed a indiqué que le Maroc "est un voisin auquel on ne peut pas faire confiance, la trahison étant atavique chez lui, puisqu'il n'a tenu aucune de ses promesses envers ses voisins et ses visées expansionnistes sont aujourd'hui ancrées chez son élite politique".

Pour l'ancien ministre sahraoui et membre actuel du Secrétariat national du Front Polisario, cela est dû à l'introduction par le Makhzen de l'idéologie expansionniste dans tous les programmes et cursus pédagogiques et éducatifs, "l'érigeant en credo et doctrine se transmettant de génération en génération".

Abordant la question des négociations parrainées par les Nations Unies, le conférencier a souligné qu'en dépit de l'attachement du Front Polisario à ce processus avec la partie marocaine pour trouver une solution juste qui rende justice au peuple sahraoui, il n'en demeure pas moins "pessimiste", rappelant que les négociations n'étaient pas une fin en soi. "Trouver une solution au conflit, tel est l'objectif", a-t-il dit.

Aujourd'hui, le Front Polisario n'a plus confiance dans la processus onusien de règlement du conflit au Sahara occidental, resté trop longtemps en souffrance dans les tiroirs. Il est surtout plus convaincu que jamais que la solution réside dans la lutte armée, a-t-il dit, affirmant que "ce qui a été pris par la force ne sera récupéré que par la force".

Pour sa part, le secrétaire général du parti du FLN, Abou El Fadhl Baadji, a appelé à "consigner les faits historiques abordés dans la conférence au profit des étudiants, pour en faire une référence historique pour les générations futures".

Selon lui, il existe de grandes similitudes entre l'occupation marocaine du Sahara occidental et l'occupation sioniste des territoires palestiniens avec le recours aux mêmes méthodes.