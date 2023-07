Congo-Brazzaville: Changement climatique - Examen du plan d'action stratégique

Les experts de l'environnement se réunissent, du 6 au 7 juillet, à Brazzaville, en vue de valider le plan d'actions du cadre national pour les services climatologiques. L'atelier est organisé sur le thème « Renforcement de résilience de la population face aux risques climatiques par l'amélioration de l'alerte précoce et l'information climatique » par l'Agence nationale de l'aviation civile, en collaboration avec de partenaires.

Le Coordonnateur régional du cadre mondial pour les services climatologiques, Pascal Yaka, a rappelé dans son mot de circonstance les risques climatiques au Congo : des phénomènes variables de pluviométrie; l'élévation des températures, le glissement de terrains côtiers, la forte diminution des ressources forestières, hydrologiques et pédologiques.

A cet effet, il a souligné l'impact négatif du changement climatique qui compromet les productions vivrières et commerciales nécessaires à la subsistance de la population.

« Les risques hydrométéorologiques de nos jours représentent donc les plus grandes menaces pour l'humanité. L'impératif de la lutte qui en découle implique la mobilisation et la synergie de toutes les couches sociales, de tous types de savoirs, de toutes les forces tant au niveau national qu'international pour la consolidation de la résilience de la population », a-t-il indiqué.

Le représentant et directeur pays du Programme alimentaire mondial par intérim, Mamadou Mbaye, de son côté, a expliqué l'objectif du Cadre national pour les services climatologiques qui consiste à partager l'information climatique mise en avant par les scientifiques et les fournisseurs de services afin de répondre plus précisément aux besoins pratiques des utilisateurs.

Selon lui, ces informations seront partagées avec les communautés et assureront le fonctionnement de mécanismes d'alertes précoces qui seront mis en place avec les communautés afin qu'elles bénéficient d'avis et de réponses spécifiques, selon leurs besoins. Elles pourront gérer et minimiser les impacts de la variabilité climatique et des événements météorologiques sur leurs moyens de subsistance, a-t-il ajouté.

Fidèle Yengo Mambou, représentant le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, a souligné l'importance du plan d'action. Il permettra de traduire les avancées scientifiques dans le domaine du climat en vue de la prise de décision dans la société.

La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a expliqué que le Cadre mondial pour les services climatologiques vise à renforcer la capacité des pays à optimiser la gestion des risques climatiques en vue de leur adaptation à la variabilité et au changement climatique. Il a pour rôle d'assurer l'accessibilité aux informations climatiques de qualité aux différents usagers afin de réduire au mieux l'impact des changements climatiques sur la population et l'environnement, en vue de faciliter un développement harmonieux des pays, particulièrement les plus vulnérables.