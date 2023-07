Afrique: CAN U23 - L'Egypte défend son titre face au Maroc

Les espoirs marocains et égyptiens qui s'affronteront le 8 juillet en finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) des moins de 23 ans sont directement qualifiés pour les Jeux Olympiques (JO) de Paris 2024.

Le troisième et dernier représentant africain au tournoi masculin des JO sera sélectionné à l'issue du match pour la troisième place qui oppose, ce 7 juillet, le Mali à la Guinée.

Il n'y a pas eu de surprises lors des demi-finales de la CAN U-23 qualificatives aux JO. Les équipes les plus en forme vont s'affronter en finale même si ce fut dur pour le pays hôte, obligé de passer par la loterie des tirs au but (4-3 après un score de 2-2 au temps réglementaire) pour éliminer le Mali pas du tout influencé par le parcours du Maroc au premier tour (trois victoires en autant de matches). C'était une autre paire de manche. Zakaria El Ouahdi avait ouvert le score à la 14e minute. Mamady Diambou lui avait répondu à la 66e. D'Amani El Ouazzani pensait éviter les tirs au but lorsqu'il avait inscrit le second but marocain en seconde période de la prolongation (108e minute). C'était sans compter sur Issoufi Maiga qui remettait une fois de plus les deux équipes à égalité.

Très adroit lors des tirs au but, le Maroc participera à Paris à ses septièmes JO, la première fois depuis 2012 à Londres. L'Egypte, quant à elle, participera à ses treizièmes JO. Le but de Mohamed Shehata, à la 8e minute, a suffi pour faire plier la Guinée (1-0). C'est la deuxième finale consécutive pour l'Egypte. Les Pharaons avaient remporté l'édition 2019 à domicile en s'imposant devant la Côte d'Ivoire, 2-1. En cas de victoire, elle deviendra la première sélection à conserver le trophée alors que le Maroc, qui organise la compétition pour la deuxième fois, après 2011, tente de le soulever pour la première fois.